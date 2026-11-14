Algunas contradicciones de sexo, espacio y tiempo

Se avecina

Tenemos pelea entre dos antiguos compañeros de “La que se avecina”. Se trata de Macarena Gómez y Fernando Tejero. La primera ha hecho unas declaraciones que se salen de la norma progresista del momento, preguntada sobre la desigualdad de la mujer en la industria del cine: “¿Que me exijan a mí a la hora de trabajar más que un hombre? Para nada”. Palabras llenas de sensatez y alejadas de cualquier fanatismo ideológico. Recordemos que ella es una mujer. Como suele suceder en todas las disputas de la izquierda, ya ha aparecido un hombretón muy macho, Fernando Tejero, para marcarse un “mansplaining” ante Macarena, explicándole él a ella lo que significa ser mujer, supongo, valorando así sus declaraciones: “Es muy fuerte. Vergonzoso”. ¿El problema? Macarena tiene un marido también actor, Aldo Comas, que conoce muy bien al personaje, y que no ha dudado en ponerlo en su lugar: “Y de repente veo que el tío deja un comentario agresivo pasivo. Le pega mucho porque siempre ha sido el personaje más abusador de todos los rodajes”. Tejero nos hacía reír bastante en su momento, pero algo me dice que no es lápiz más afilado del estuche.

Fernando Tejero y Macarena Gómez en “La que se avecina”.

Soplando velas

Lo importante en el universo del famoseo, que incluye también a los rostros más reconocibles de la televisión, es tener mucha otra gente famosa a la que invitar a tu cumpleaños. Eso es lo que distingue a un aspirante de un famoso consolidado, si bien no estoy insinuando que ser famoso consolidado sea mejor que ser aspirante. La teoría se ha confirmado una vez más con Carmen Borrego, que montó un fiestón para celebrar su 60 cumpleaños. Aunque los cumplió el 11 de octubre, se celebró el pasado 9 de noviembre en el restaurante ABYA de Madrid, en el Barrio de Salamanca. Borrego estuvo rodeada de Terelu Campos, Ion Armendi –que rompió a cantar, micrófono en mano-, Adriana Dorronsoro, Leticia Requejo, Cristina Tárrega, y muchos otros rostros populares y amigos y compañeros de Telecinco. Me cuentan mis espías que fue el fiestón de la semana y que ninguno de los asistentes quería perdérselo, ninguno fue por compromiso. Todo queda dicho.

Famosos dignos

El sentido del ridículo y el sentido de la oportunidad son dos cosas que conviene conservar siempre a lo largo de toda la vida. Como norma general, si eres muy rico y famoso, no vayas a una manifestación sindical. Y como recomendación adicional, si tienes un lujoso dúplex en Chamberí, no vayas a una manifestación por la vivienda. Podrían pensar que te estás riendo de ellos. Esto va por Ester Expósito, a la sazón, pareja de Mbappé, que se sumó a la manifestación de la huelga general en las calles de San Sebastián, aprovechando que está estos días en Guipúzcoa en el rodaje de una nueva adaptación de “La Regenta”.

La actriz, Ester Expósito, en la premiere de ‘‘Enfrentados: Marfil’’ en Madrid. | José Oliva

Miedo

Luis Tosar y Luisa Mayol desvelan que el espíritu de Modesta, la abuela fallecida de Mónica Cruz, también se pasea por el jardín de su casa, en las afueras de Madrid, entre San Agustín de Guadalix y Colmenar Viejo. Según contó Mónica, un médium le confirmó que el fantasma de su abuela velaba por la seguridad de la familia y que también visitaba la casa de Penélope Cruz y Javier Bardem. Virgen Santísima. Una vez más tienen razón G. K. Chesterton y Obélix. El primero porque dijo que “cuando los hombres dejan de creer en Dios, no es que no crean en nada, sino que creen en cualquier cosa”, y el segundo porque dijo “están locos estos romanos”, en este caso, están locos estos actores.