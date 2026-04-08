Claudia Montes, exmiss Asturias: “Ábalos no me dijo, oye te he enchufado”

Claudia Montes, mujer a la que se relaciona con José Luis Ábalos, aseguró en el juicio del Tribunal Supremo que el exministro de Transportes le pasó enlaces de vacantes en la empresa pública Logirail, en la que finalmente fue contratada tras mandar su currículum, pero no le esclareció si había sido “enchufada”. Y expresó que el exasesor ministerial Koldo García “desde el principio” le dijo que era su “jefe”. Según declaró como testigo, conoció a Ábalos en mayo de 2019 durante un mitin del PSOE en Asturias, y señaló que tuvieron una relación “de amistad y, luego, una relación un poco virtual”. Montes indicó que Ábalos sabía que era “madre soltera, estaba sin trabajo y necesitaba trabajar”. La mujer precisó que tenía varios años de experiencia como encargada en otra empresa y por ello la contrataron, “porque era apta para el puesto”.

En Logirail -filial de Renfe- trabajó entre diciembre de 2019 y febrero de 2022, empezando como encargada de un proyecto trenes turísticos y, después, “con el tiempo, con esfuerzo, trabajo y muchas horas extras”, ascendió “a supervisora”. Sobre si cree que Ábalos pudo influir en su contratación, Montes comentó que los investigadores sospechan que hay “algo detrás”. “Pero yo no puedo reconocer algo porque ellos no me lo dijeron en ningún momento. Nunca Ábalos me dijo oye, te he enchufado”, remarcó. Respecto a Koldo, declaró que “desde el principio” el entonces asesor ministerial le dijo que era su jefe en la empresa pública: “Que era el consejero de Renfe y que era mi jefe”.

Defensa de Koldo

La defensa de Koldo le preguntó si se despertaba a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Montes respondió que sí, y que lo podía demostrar con sus “estados de Instagram”. “Porque cada vez que me levantaba subía en Instagram el desayuno y cómo estaba trabajando con el ordenador”, explicó.

A continuación, la letrada le preguntó si dejó de ir a trabajar. “No, en ningún momento. He cumplido”, respondió, pero matizó que “lo que hacía era ir a la biblioteca de Oviedo, coger libros y aprovechar para leer”. Justo antes de terminar su testifical, el presidente del tribunal, el magistrado Andrés Martínez Arrieta, le pidió que concretara si las visitas a la biblioteca eran dentro o fuera de trabajo. “En horario de trabajo. Los libros eran todos referente a los trenes. O sea, quería saber todo lo referente a los trenes”, concluyó.

Ayer el Tribunal Supremo escuchó también a varios directivos de Logirail. La sesión comenzó con la declaración de Óscar Gómez Barbero, que fue consejero y director gerente en Logirail en la etapa en la que Claudia Montes estuvo contratada en dicha empresa, aunque matizó que él se incorporó a la empresa pública con posterioridad a que ella lo hiciera. “Claudia Montes fue contratada el 16 de diciembre de 2019 y yo me incorporé con fecha el 14 de enero de 2020. No participé en su contratación ni la conocí”, explicó.

Este miércoles también declaró el expresidente de Renfe, Isais Táboas, ya que Logirail es una de las filiales de Renfe. Según él, fue Koldo García quien le envió el currículum de Montes pero que no le dio ninguna instrucción para que la contratara. Además, dijo que nunca conoció a Montes y negó tener una relación especial con Koldo. También José Ángel Menéndez, que fue director gerente de Logirail antes que Gómez, confirmo que Claudia Montes estuvo un tiempo trabajando, pero también incidió en que se ausentó de forma “injustificada” más de una semana. Menéndez también negó conocer a Koldo García, así como haber recibido ningún tipo de instrucción sobre la contratación de Claudia Montes o sobre cómo tratarla.

Aviso de Pardo de Vera

Ayer también declaró en el Supremo el antiguo director de gestión administrativa de Adif, Ignacio Zaldívar. Ante el tribunal, reconoció que la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, le avisó de que el “ministro (Ábalos) volvía a decirle que estaban molestando a Jéssica”. Se refería a la expareja del titular de Transportes, José Luis Ábalos, y que fue contratada por Ineco, una empresa pública que depende del ministerio, y de la que cobró sin ir a trabajar.