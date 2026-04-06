El PSOE califica el caso Kitchen como "la mayor vergüenza de la democracia española"

El excomisario José Manuel Villarejo durante el primer día del juicio de la Operación Kitchen

El PSOE ha calificado este lunes el caso Kitchen como "la mayor vergüenza de la democracia española", coincidiendo con el arranque del juicio en la Audiencia Nacional. El partido acusa al PP de generar "ruido" para distraer la atención y de haber utilizado durante años ministerios, jueces, fiscales y policías para destruir pruebas de su propia corrupción.

El juicio enfrenta al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, quien se enfrenta a una posible pena de 15 años de prisión, junto a su número dos, Francisco Martínez, el ex DAO de la Policía Nacional Eugenio Pino y el excomisario José Manuel Villarejo. Los cuatro están acusados de espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, para sustraer información sensible sobre el partido y sus dirigentes relacionada con el caso Gürtel.

Una operación organizada desde el poder

Desde Ferraz, los socialistas sostienen que la operación no es un hecho aislado, sino un plan organizado desde el poder para encubrir la Gürtel. "El PP tapando al PP con los aparatos del Estado", señalan en su comunicado.

El PSOE también denuncia un patrón de comportamiento similar en otros casos de corrupción del PP:

Primer piso: los sobres de la Gürtel, el primer partido condenado por corrupción en España.

Segundo piso: el Ministerio del Interior destruyendo pruebas de esa corrupción.

Tercer piso: el Ministerio de Hacienda investigado por vender el BOE.

"Tres plantas, un mismo edificio, un mismo método", subrayan.

Corrupción "presente" y silencio del liderazgo

El PSOE considera que la corrupción en el PP no es pasado, sino presente, y critica que mientras arranca este juicio, la dirección del partido intenta "tapar, generar ruido y señalar a otros".

Asimismo, acusan al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no condenar los casos de corrupción desde que asumió la presidencia hace cuatro años: "Sin pedir responsabilidades, sin dar explicaciones, su silencio no es neutralidad, es complicidad. El que calla, otorga", afirman.