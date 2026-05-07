Clavijo asegura que el crucero con brote de hantavirus no atracará en Canarias y evacuará a pasajeros en alta mar

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha adelantado este jueves que la ministra de Sanidad, Mónica García, le ha comunicado que el crucero afectado por el brote de hantavirus finalmente no atracará en el archipiélago, sino que "solo fondeará", y la evacuación de los pasajeros se realizará mediante una lancha o una nave nodriza.

Así lo ha explicado Clavijo tras el encuentro mantenido en el Ministerio de Sanidad con García y el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

El presidente canario ha señalado que trasladó al Gobierno central su rechazo a que el crucero se dirigiera a Canarias, aunque ha valorado positivamente la decisión final de que el buque no llegue a puerto.

"Creemos que es una muy buena noticia, porque los vectores de posible contagio y riesgo se reducen, y la evacuación de los pasajeros se hará con una lancha o nave nodriza que pueda recogerlos y trasladarlos al aeropuerto", ha destacado.

Clavijo también ha solicitado al Ejecutivo central que el crucero permanezca el menor tiempo posible en aguas del archipiélago y que, una vez finalice el desembarco, ponga rumbo a Países Bajos.