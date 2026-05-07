En Portada: Jácome, ecologista

Reutilización, reciclaje y aprovechamiento máximo constituyen los mantras de la economía circular, un sistema basado en optimizar los diferentes recursos. Tal como se deduce de la información publicada este jueves por La Región, el alcalde de Ourense es un adalid de este modelo ecologista: una parte de las nóminas públicas recibidas por sus ediles, asesores y personal de confianza se transfieren a la cuenta del partido Democracia Ourensana, y de ahí a la de Jácome en forma de cheques al portador y facturas para su canal, Auria TV. Ese es el sistema circular. “Jácome no perdonaba ni las pagas extra”, dice el diario.

Este miércoles, la Fiscalía admitió que acusará al alcalde por prevaricar al no solicitar al pleno la compatibilidad de su dedicación exclusiva y sus negocios privados, en línea con el auto elaborado previamente por el juez Leonardo Ávarez. De 2019 a 2024, según el escrito de la acusación revelado por el periódico, el regidor ingresó más de 800.000 euros al margen de su sueldo como regidor y más de un millón con todo incluido. El aprovechamiento de la economía municipal, por tanto, es máximo en su caso, lo que genera importantes beneficios para el medio ambiente ourensano.

La Fiscalía, eso sí, tuvo que desmentir un comunicado previo del Concello que aseguraba de forma triunfalista que no sería acusado de prevaricar. Lo que no ve el fiscal es falsedad o malversación, como solicita su exmano derecha Telmo Ucha, dos acusaciones sobre las que deberá decidir la Audiencia.

Entre tanto, la oposición está a sus cosas. Los grandes debates que planean sobre la ciudad, y sobre lo que les pregunto, son: ¿deberíamos promover un cementerio musulmán?, ¿está de acuerdo con las tarifas para la piscina de As Burgas?, ¿tendríamos que exigir que retornen a Ourense los torques que saldrán a subasta?