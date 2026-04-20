En Portada: Yago Nogueira y Lolo Pérez

El brigadista Yago Nogueira, de 18 años, es el espejo viviente de la lucha contra el fuego, con el rostro y el cuerpo tatuado por las llamas. Lolo Pérez es el brigadista que lo salvó de morir carbonizado a pesar de que el mandato era no acudir por el alto riesgo que entrañaba la operación. Sucedió en Oímbra, en la tarde del 12 de agosto de 2025. La Región, en un documento periodístico extraordinario firmado por Chini Rivas, publicó el domingo la escena de su reencuentro. Para Yago, en realidad, fue como conocer a su salvador, ya que en el momento del rescate estaba casi inconsciente.

Detrás de ese ejemplo demoledor, hay otro dato demoledor. El fuego ya devoró un tercio de la provincia ourensana en la última década, el 67% de la superficie quemada en toda Galicia. Ourense, además, concentra 26 de las 35 zonas de alta actividad incendiaria marcadas en el nuevo plan de la Xunta (Pladiga).

No hay más que adentrarse en el paisaje para temerse otra vez lo peor -después de un invierno muy lluvioso- en este territorio minifundista con parcelas sin limpiar, muchas de ellas inaccesibles, otras olvidadas por sus dueños o sin aparente dueño, y una población en retirada del rural. A partir de esas premisas, estas son las preguntas que les planteo: ¿volverá a arder?, ¿falla el dispositivo que apaga los incendios, o la prevención?, ¿podremos, algún día, ganar como sociedad la lucha contra el fuego como la ganaron Yago y Lolo el pasado verano en Oímbra?