Un accidente de tren sería la peor catástrofe en Ourense, según el Plan de Emergencias

Ourense se prepara para actualizar sus operativos de emergencias, con un ojo puesto en su sistema ferroviario. La especial situación de la ciudad como primera capital de provincia con entrada a la alta velocidad convierte la red ferroviaria en uno de los puntos de especial atención para el borrador del Plan de Emergencias Municipal (PEMU), que se encuentra en estos momentos resolviendo una serie de alegaciones antes de volver al pleno para su aprobación inicial.

Mútiples “zonas cero” El borrador del Plan de Emergencias contabiliza 50 kilómetros de vías férreas en Ourense, con múltiples viaductos y pasos a nivel que serían posibles lugares de accidente.

De acuerdo con el plan, Ourense tiene 50 kilómetros de vías ferroviarias, 48 pasos elevados, cuatro intersecciones directas con otros viales y más de ocho kilómetros de túneles o tramos soterrados, a los que se debe prestar especial atención. Si bien la probabilidad contemplada en el plan de que se produzca un siniestro semejante a los vividos en Adamuz y Urda es baja, su impacto se cuenta entre los más significativos, pudiendo ocasionar hasta 300 afectados si un tren llegara a descarrilar en el entorno de la ciudad.

En un primer momento, el mando operativo tras una hipotética colisión recaería en el alcalde, a quien correspondería iniciar un Centro de Coordinación Operativo (CECOPAL), a través del cual tendría que coordinarse tanto con la operadora de viajeros (Rene) como los gestores de infraestructura (Adif) quienes cuentan, a su vez, con sus propios sistemas de emergencia. Antes de tres minutos, se debería cortar la alimentación eléctrica de la catenaria, y detener cualquier tren que vaya en ruta convergente con el lugar del siniestro.

A contrarreloj Según el plan establecido, el perímetro alrededor de un tren accidentado debería establecerse en un cuarto de hora, y las evacuaciones empezar antes de sesenta minutos.

En dicho punto, debería estar establecido durante el primer cuarto de hora un perímetro de exclusión con tres zonas de acceso: Verde, Roja y Naranja, donde se situaria un Puesto de Mando Avanzado (PMA), un hospital de campaña para realizar el triaje y las primeras curas, y el acceso al tren accidentado, al que Solo deberían acceder los equipos de emergencia.

Diez metros cuadrados El manual provisional establece que el espacio idóneo para una persona que debe pernoctar en un refugio debe medir al menos diez metros cuadrados.

El plan también contempla la conversión de grandes espacios y polideportivos, como el Paco Paz o Expourense, en refugios y zonas de acogida para los heridos leves y supervivientes ilesos, asignando un espacio de diez metros cuadrados por persona, lo cual permitiría ofrecer entre 50 y 600 camas por recinto, además de reservar los exteriores de la Universidade Laboral para la instalación de hospitales de campaña.