La Complutense suspende durante un año a Monedero por acoso sexista

La Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha suspendido durante un año al profesor y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, tras concluir que cometió una "falta muy grave" de acoso sexista contra varias estudiantes. Según ha adelantado el diario El País, la resolución definitiva de este expediente disciplinario se firmó el pasado mes de mayo.

El proceso contra el expolítico se inició en febrero de 2025 a raíz de la denuncia formal de una alumna. Pocas semanas después, el vicerrectorado decretó una suspensión cautelar de seis meses, que es el tiempo máximo permitido por ley para una medida preventiva. Una vez agotado ese periodo, Monedero regresó provisionalmente a las aulas, por lo que ahora le queda por cumplir el medio año restante de la sanción total.

Preguntada sobre si el profesor ya ha dejado de impartir clases o si la medida afecta también a su actividad investigadora, la UCM ha evitado dar detalles acogiéndose estrictamente a la normativa de protección de datos personales.

Respaldado por el Estatuto del Empleado Público

Este correctivo disciplinario está tipificado en el artículo 96 del Estatuto Básico del Empleado Público. Se trata de un marco legal que penaliza de forma muy estricta cualquier comportamiento que suponga discriminación, acoso moral o acoso sexual dentro del funcionariado y el personal de la administración pública, protegiendo la integridad de los alumnos en el entorno académico.