El actor Luis Lorenzo, en una imagen de archivo, condenado a cinco años de cárcel por detención ilegal y trato degradante a la tía de su exmujer.

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al actor Luis Lorenzo a cinco años y tres meses de prisión y a su expareja, Aránzazu Suárez, a nueve años de cárcel, por varios delitos cometidos contra la tía de esta última, una mujer de 85 años. El tribunal considera probado que ambos aislaron a la anciana, limitaron su libertad de movimientos y la sometieron a un trato degradante durante su estancia en Madrid.

Lorenzo ha sido condenado a cuatro años por detención ilegal y 15 meses por trato degradante. Suárez recibe cuatro años por detención ilegal, tres años y medio por estafa agravada y un año y medio por un delito contra la integridad moral.

La resolución absuelve a Suárez de los delitos de maltrato habitual y administración desleal continuada, y a Lorenzo de los de maltrato habitual, estafa agravada y administración desleal. Además, la cuidadora de la anciana queda absuelta de todos los delitos por los que estaba acusada.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La trasladaron de Asturias a Madrid y no facilitaron su regreso

Los hechos se remontan al 10 de marzo de 2021, cuando Aránzazu Suárez y Luis Lorenzo acudieron al domicilio de Isabel, en Grado (Asturias), y la convencieron para trasladarse con ellos a Rivas-Vaciamadrid. La mujer entendía que se trataba de una estancia temporal, pero permaneció en Madrid hasta su fallecimiento.

Según la sentencia, ambos actuaron de común acuerdo para aislarla de sus familiares y amigos, dificultar sus comunicaciones telefónicas e impedir que regresara a Asturias, pese a que ese era su deseo.

La mujer llevaba una vida autónoma antes del traslado, pero durante su estancia en Madrid fue perdiendo movilidad y facultades cognitivas hasta quedar en una situación de gran dependencia. El tribunal considera probado que no recibió los cuidados necesarios, que la medicación no se administraba correctamente y que dormía en una cama inadecuada.

También recoge que no podía utilizar los cuartos de baño de la vivienda y tenía que bajar a los aseos comunes del garaje.

Uno de los episodios destacados ocurrió el 17 de abril de 2021. Mientras Lorenzo y Suárez acudían a la Warner para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos, dejaron sola a Isabel durante unas ocho horas en un restaurante de un centro comercial de Rivas-Vaciamadrid, pese a sus limitaciones cognitivas.

Su expareja se hizo con parte del patrimonio de la anciana

La Audiencia considera probado que Aránzazu Suárez aprovechó el deterioro cognitivo de su tía para obtener el control de su patrimonio.

El 7 de mayo de 2021 la acompañó a una notaría de Madrid, donde Isabel otorgó un nuevo testamento que dejaba a su sobrina la vivienda que tenía en Grado y el dinero de sus cuentas. El tribunal considera que entonces no tenía capacidad suficiente para realizar válidamente esa disposición.

Por ello, declara nulo el testamento y ordena a Suárez reintegrar 15.097,50 euros a la masa hereditaria, más los intereses legales. Luis Lorenzo queda absuelto de la estafa porque la Audiencia no aprecia pruebas suficientes de que participara en las operaciones relacionadas con el patrimonio de Isabel.

El tribunal considera acreditada la detención ilegal

Los magistrados recuerdan que para que exista detención ilegal no es necesario que la víctima permanezca encerrada bajo llave, sino que se anule su libertad de movimientos y su capacidad real para decidir dónde ir.

En este caso, consideran determinante que Isabel nunca regresara a Asturias, pese a que inicialmente se había previsto una estancia temporal y se había comprado un billete de tren. Tras no realizarse aquel viaje, no se organizó ningún nuevo regreso.

La Audiencia concluye que las restricciones impuestas y las condiciones en las que vivió la mujer constituyeron un trato vejatorio, humillante y degradante.

La cuidadora queda absuelta

La sentencia absuelve a Ana Elizabeth V., cuidadora de Isabel, porque considera que no existe prueba suficiente para atribuirle el trato degradante o el maltrato habitual.

Los magistrados destacan que la cuidadora había mostrado preocupación por el estado de la anciana y había advertido sobre la falta de medicación y material necesario para atenderla.

También descartan que el hecho de no avisar a emergencias cuando Isabel falleció constituya un trato degradante. La sentencia considera que esperó a que llegaran los otros acusados y que de su actuación no puede deducirse una conducta vejatoria o humillante.