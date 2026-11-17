El tratado de los Pirineos (o también conocido como Paz de los Pirineos) fue firmado por las coronas de las monarquías española y francesa el 17 de noviembre de 1659, en la isla de los Faisanes (sobre el río Bidasoa, en la frontera franco-española), para poner fin a un conflicto iniciado en 1635, durante la guerra de los Treinta Años.

Se nombraron embajadores plenipotenciarios al español don Luis Méndez de Haro y Guzmán (duque de Montoso y Marqués de Carpio) y al sobrino del primer ministro francés, el cardenal Mazarino.

La frontera con España se fijaría desde entonces siguiendo los Pirineos

La Paz de los Pirineos constaba de 124 artículos en los que se abordaban diversas cuestiones, desde la restitución de plazas y territorios, hasta asuntos específicos de derecho marítimo internacional.

En la frontera del norte, Francia recibió el condado de Artois y una serie de plazas fuertes en Flandes, Henao y Luxemburgo, entre las que se encontraban Metz, Toul y Verdún. Los franceses devolvieron a España el Charolais -en el Franco Condado- y las conquistas de Italia. En la frontera del sur se concertó la cesión a Francia del Rosellón, el Conflent, el Vallespir y una parte de la Cerdaña, todos ellos situados en la vertiente septentrional de los Pirineos y que las tropas francesas habían ocupado en apoyo de los sublevados catalanes.

La frontera con España se fijaría desde entonces siguiendo los Pirineos, salvo en lo que se refiere al diminuto enclave de Llivia y al valle de Arán.

Propina | Chamberí

Os preguntaréis qué tienen que ver los franceses con Chamberí, uno de los barrios más castizos de Madrid… De momento, lo que está claro es que el origen del nombre es francés y proviene de la región/departamento de Chambéry.

Existen varias teorías al respecto: la primera hace referencia a que durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), el regimiento francés de Chambéry se asentó en los terrenos donde se ubica actualmente el barrio madrileño.

La segunda hipótesis afirma que a la esposa del rey Felipe V, María Luisa Gabriela de Saboya, que se había criado en la ciudad de Chambéry (en la Alta Saboya, Francia), le encantaba pasear por los extramuros de la Puerta de Santa Bárbara que ocupa hoy en día el barrio, por lo mucho que le recordaba a la localidad de su infancia.

La tercera explicación está muy relacionada con doña Bárbara de Braganza, esposa de Fernando VI, y con la fundación del Convento de las Salesas Reales, del que fue promotora. Se dice que las primeras salesas llegaron desde Chambéry, la capital histórica de la francesa Saboya en Los Alpes.