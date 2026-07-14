Gráficos | Aumentan un 6,2% las condenas por delitos sexuales cometidos por menores

Las cifras Bajan a 13.245 los menores condenados en 2025 pero aumentan un 6,2% hasta los 584 los sentenciados por delitos sexuales

El 70% de los condenados en España en 2025 fueron españoles y los delitos de seguridad vial fueron los más numerosos

Bajan a 13.245 los menores condenados en 2025 pero aumentan un 6,2% hasta los 584 los sentenciados por delitos sexuales

Un total de 5.115 personas fueron condenadas por delitos sexuales en 2025 en España, un 14% más que en 2024

La clase de delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años, que aumentaron un 244,4%, según los datos del INE

Menores condenados en España

El número de menores condenados por sentencia firme en España tuvo una variación anual del -1,82% alcanzando la cifra de 13.245 en 2025, según una estadística similar del INE sobre menores de edad. De ellos, 10.402 tenían nacionalidad española.

Menores condenados según su sexo

Según sexo, en 2025 fueron condenados un total de 10.663 chicos frente a 2.582 chicas.

Menores condenados en función de la Comunidad Autónoma

Condenas por delitos sexuales en España

Según la misma estadística, un total de 5.115 personas fueron condenadas por delitos sexuales en 2025 en España, un 14% más que en 2024.

La clase de delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años, que aumentaron un 244,4% en el caso de los menores y un 45,6% en el caso de los adultos. Esta es la comparativa:

El grupo de 17 años fue el que tuvo la mayor tasa de condenas por todo tipo de delitos y, por nacionalidad, la mayoría de los condenados menores eran españoles (78,5%). Si bien, la tasa por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años fue casi el doble en la de nacionalidad extranjera (10,2) que en la de nacionalidad española (5,6), según los datos del INE.

Además, de la estadística se desprende que tres de cada cinco menores condenados (el 61,1%) cometieron una única infracción penal y dos de cada cinco (el 38,9%), más de una. Por tipología del delito, los de mayor incidencia fueron las lesiones (33,4% del total), los robos (15%) y las amenazas (9,4%).

Por autonomías, las mayores tasas de infracciones penales cometidas por la población condenada por cada 1.000 habitantes de 14 a 17 años se dieron en Ceuta y Melilla (con 114,8 y 54,6, respectivamente) y en Principado de Asturias (23,4). Por el contrario, Comunidad de Madrid (6,9), Castilla-La Mancha (7,3) y Región de Murcia (7,8) presentaron los valores más bajos.

Bajan a 13.245 los menores condenados en 2025 pero aumentan un 6,2% hasta los 584 los sentenciados por delitos sexuales

Atendiendo a los delitos sexuales, 584 menores fueron condenados por delitos sexuales en 2025, un 6,2% más que en 2024, y un centenar de casos fueron delitos de violación.

En concreto, de los datos se desprende que estos menores (el 97,1% de ellos, varones) cometieron 841 delitos, un 1,9% más que en 2024. De este total, 491 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 70 fueron consideradas violación; y 250 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, 31 violaciones.

La clase de delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años, que aumentaron un 244,4%, según los datos del INE.