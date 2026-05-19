El Congreso expulsa a varias educadoras en huelga durante el debate de la moción de Podemos

Un grupo de manifestantes fue desalojado este martes de la tribuna del Congreso tras interrumpir a gritos el debate sobre la precariedad de las educadoras de infantil. La protesta, marcada por las camisetas amarillas del colectivo en huelga, coincidió con la defensa de una moción de Podemos para mejorar las condiciones del primer ciclo educativo, un texto que ha generado consenso sobre el fondo del problema, pero fuertes discrepancias sobre quién tiene el mando para ejecutar los cambios.

Al menos cuatro personas fueron expulsadas por el vicepresidente primero de la cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, mientras la líder de la formación morada, Ione Belarra, presentaba una batería de medidas para la etapa de 0 a 3 años. Los manifestantes forman parte de la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI), que mantiene un paro desde el pasado 7 de abril denunciando el "abandono institucional" del sector. La propuesta de Podemos insta al Ejecutivo a reducir las ratios máximas, implantar la coeducación (dos profesionales por aula) y equiparar el calendario laboral de estas trabajadoras al resto del sistema educativo.

Durante su intervención, Belarra fue tajante al defender que estos centros "no son guarderías, son escuelas infantiles", criticando un modelo social que, a su juicio, busca crear "autómatas" en lugar de fomentar la crianza. Sin embargo, a pesar del respaldo mayoritario al espíritu de la iniciativa, los grupos nacionalistas y regionalistas marcaron distancias. Marije Fullaondo por parte de Bildu y Etna Estrems desde ERC presentaron una enmienda conjunta para blindar las competencias autonómicas.

Por su parte, Josep Maria Cervera, diputado de Junts, reprochó el "modelo jacobino" de la propuesta, mientras que Joseba Agirretxea, del PNV, advirtió que no se puede pretender regular "hasta la última coma" desde Madrid, recordándole a la diputada de Podemos que las realidades educativas varían fuera de la capital. La moción, que busca un marco estatal sólido para condiciones dignas y homogéneas, se someterá a votación este mismo miércoles.