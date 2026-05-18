La nueva jornada de huelga sanitaria alcanza casi el 21% de seguimiento en el CHUO

La huelga de médicos a nivel nacional, convocada para protestar contra el borrador del nuevo Estatuto Marco promovido por el Ministerio de Sanidad, ha registrado un seguimiento muy desigual en la provincia de Ourense durante el turno de mañana de este lunes. Mientras que en la atención especializada de la capital se concentró el mayor respaldo al paro, en la atención primaria y en algunos de los distritos comarcales la incidencia ha sido residual.

En concreto, el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) alcanzó un seguimiento del 20,98 %, una cifra que se alinea con la media de participación registrada en el conjunto de los grandes centros hospitalarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas).

Por su parte, la repercusión de la protesta en los hospitales comarcales ourensanos fue inferior, aunque con diferencias notables entre ellos. El Hospital Público de Verín registró un 13,11 % de participación, mientras que en el Hospital Público do Barco de Valdeorras la incidencia cayó hasta un escaso 4,92 %.

Fuerte contraste en los centros de salud

Donde el paro ha tenido un impacto prácticamente nulo en la provincia ha sido en el primer nivel asistencial. El área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras reportó un seguimiento de apenas un 2,12 % en la atención primaria durante el turno matutino, una cifra muy similar a la media gallega para este sector (2,09 %).

A nivel autonómico, el seguimiento total de la huelga en los dos niveles asistenciales se situó en un 15,53 %. Los siete grandes hospitales de Galicia promediaron un 21,41 % de seguimiento, con el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo a la cabeza (26,82 %) y el de Ferrol como el menos secundado (14,85 %). En el caso de los centros comarcales de la comunidad, la participación media fue del 11,20 %.

Servicios mínimos garantizados

La jornada de huelga se ha desarrollado cumpliendo con la cobertura del 100 % de los servicios mínimos, lo que ha permitido garantizar la actividad asistencial urgente y las emergencias en toda la red sanitaria.

Por otro lado, la convocatoria no tuvo ningún impacto en entidades públicas específicas de la comunidad. Organismos como la Axencia Galega de Doazón de Sangue, Órganos e Tecidos (ADOS), la empresa Galaria o la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 reportaron un nulo seguimiento del paro entre sus profesionales.