El Consejo de Ministros estrena a Carlos Cuerpo como "número dos" y a Arcadi España al frente de Hacienda

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CAMBIOS EN EL GOBIERNO
El Gobierno de España celebró este martes su primer Consejo de Ministros tras la remodelación que ha situado a Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero y número dos del Ejecutivo, y a Arcadi España al frente del Ministerio de Hacienda.
La reunión marca un nuevo escenario político tras la salida de María Jesús Montero, que abandona el Gobierno para liderar la candidatura del PSOE en Andalucía.
En esta primera cita del renovado gabinete, el Ejecutivo aprobó dos medidas destacadas:
Durante la rueda de prensa posterior, la ministra Elma Saiz evitó concretar plazos, pero reiteró que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado.
“El Gobierno va a presentar los Presupuestos, debe presentarlos y los vamos a presentar”, aseguró, subrayando que el proceso requiere ajustar las cuentas al contexto internacional, marcado por la incertidumbre económica derivada de la guerra en Irán.
Saiz defendió además que la prórroga de las cuentas públicas durante los últimos dos años no ha impedido desplegar medidas sociales, incluido el denominado “escudo social”.
En el plano exterior, la ministra calificó de “normales y fluidas” las relaciones entre España y Estados Unidos, tras las recientes tensiones diplomáticas relacionadas con el cierre del espacio aéreo a vuelos vinculados al conflicto.
El Consejo de Ministros también dio luz verde a una inversión cercana a los 800 millones de euros para reforzar el liderazgo científico y tecnológico de España.
Entre las principales partidas destacan:
Carlos Cuerpo y Arcadi España, a su llegada al Consejo de Ministros en su estreno al frente de sus nuevas carteras en el Gobierno.
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