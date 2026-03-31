El Consejo de Ministros estrena a Carlos Cuerpo como "número dos" y a Arcadi España al frente de Hacienda

Carlos Cuerpo y Arcadi España, a su llegada al Consejo de Ministros en su estreno al frente de sus nuevas carteras en el Gobierno.

El Gobierno de España celebró este martes su primer Consejo de Ministros tras la remodelación que ha situado a Carlos Cuerpo como nuevo vicepresidente primero y número dos del Ejecutivo, y a Arcadi España al frente del Ministerio de Hacienda.

La reunión marca un nuevo escenario político tras la salida de María Jesús Montero, que abandona el Gobierno para liderar la candidatura del PSOE en Andalucía.

Primeras decisiones del nuevo Ejecutivo

En esta primera cita del renovado gabinete, el Ejecutivo aprobó dos medidas destacadas:

El indulto a "Las seis de la Suiza" , condenadas por acciones de protesta en defensa de una trabajadora

La concesión de la nacionalidad española al opositor venezolano Leopoldo López mediante el procedimiento excepcional de carta de naturaleza

Compromiso con los Presupuestos

Durante la rueda de prensa posterior, la ministra Elma Saiz evitó concretar plazos, pero reiteró que el Gobierno presentará los Presupuestos Generales del Estado.

“El Gobierno va a presentar los Presupuestos, debe presentarlos y los vamos a presentar”, aseguró, subrayando que el proceso requiere ajustar las cuentas al contexto internacional, marcado por la incertidumbre económica derivada de la guerra en Irán.

Saiz defendió además que la prórroga de las cuentas públicas durante los últimos dos años no ha impedido desplegar medidas sociales, incluido el denominado “escudo social”.

En el plano exterior, la ministra calificó de “normales y fluidas” las relaciones entre España y Estados Unidos, tras las recientes tensiones diplomáticas relacionadas con el cierre del espacio aéreo a vuelos vinculados al conflicto.

Impulso a la ciencia y la innovación

El Consejo de Ministros también dio luz verde a una inversión cercana a los 800 millones de euros para reforzar el liderazgo científico y tecnológico de España.

Entre las principales partidas destacan:

625 millones de euros para programas de la Agencia Espacial Europea, incluyendo nuevos satélites y sistemas de navegación

40 millones para atraer talento investigador internacional

80 millones para reforzar centros de excelencia científica

Más de 20 millones para impulsar startups tecnológicas

Carlos Cuerpo y Arcadi España, a su llegada al Consejo de Ministros en su estreno al frente de sus nuevas carteras en el Gobierno.