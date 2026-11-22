A escasos siete días de la apertura de las urnas este 29 de noviembre, los trackings diarios y sondeos de las principales firmas demoscópicas convergen en una misma fotografía: el bloque de centro-derecha retiene de forma holgada la mayoría absoluta, superando con margen la barrera de los 176 escaños.

Sin embargo, la batalla demoscópica de la última semana evidencia una fortísima concentración del “voto útil” en torno a las dos grandes formaciones (PP y PSOE), que crecen a costa de asfixiar a sus socios a izquierda y derecha.

Las proyecciones actualizadas este fin de semana por institutos como GAD3, Sigma Dos, SocioMétrica, Electomanía, 40dB o Sondaxe dibujan un escenario en el que la suma de PP y Vox se mueve entre los 176 y los 199 escaños, consolidada en 191 actas conjuntas según el promedio de sondeos privados elaborado por Electocracia.

La concentración del voto en las dos grandes formaciones, tras apelar al “voto útil”, marca la recta final de la campaña

El tracking de SocioMétrica en El Español da al PP 134 escaños y a Vox 65 (hasta 199); GAD3 para ABC le otorga 131 al PP y 63 a Vox (194 en total); mientras Sigma Dos para El Mundo concede al PP una horquilla de 126 a 132, asegurando con Vox un mínimo de 183 actas. Incluso en la estimación más baja de 40dB, ambas fuerzas retendrían 176 diputados, blindando el relevo en la Moncloa.

Pese a la consolidación de la derecha, hay una altísima volatilidad en la cabeza. El tracking de 40dB estrecha al límite la estimación, apuntando a un virtual empate técnico con tres décimas de diferencia (PP 31,9% y 127-138; PSOE 31,6% y 119-130), tendencia que secunda ElectoPanel reduciendo la brecha a solo cinco diputados (126 a 121 a favor del PP). SocioMétrica, GAD3 y Sigma Dos, por su parte, dan mayor aire a Feijóo, situando a Sánchez en 113, 110 y 112-118 escaños respectivamente (cerca de los 115 que otorga la media de Electocracia), aunque también al alza.

Todos los estudios coinciden en un fenómeno: la recuperación del PSOE se cimenta sobre el descalabro de su izquierda. Sánchez ha lanzado un “abrazo del oso” para aglutinar el voto progresista que está dejando en los huesos al Frente Amplio. La coalición de Sumar se asoma al abismo: Sondaxe certifica su mínimo (5 escaños), SocioMétrica y GAD3 le otorgan 7, y 40dB la hunde a 5-8. Sigma Dos (9-12) y ElectoPanel (11) son quienes mejor escenario le pronostican, insuficientes para amenazar la mayoría de PP y Vox.

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El CIS, una isla demoscópica

Frente a esta coincidencia unánime en el sector privado, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) vuelve a erigirse como una isla demoscópica, manteniendo al PSOE como primera fuerza destacada y dejando a la derecha sin opciones, una anomalía que las firmas privadas achacan a una “cocina” desconectada de los trasvases de voto reales.

El CIS de Tezanos vuelve a erigirse como una isla demoscópica, tras colocar al PSOE como primero y dejar a la derecha sin opciones

El sistema D’Hondt deja 34 actas en el aire por apenas un puñado de votos

Aunque el vuelco nacional parece claro, los sondeos advierten de una extrema volatilidad. El ElectoPanel eleva a 34 los escaños provinciales en disputa, con 25 en máximo riesgo por apenas un puñado de sufragios. Esta inestabilidad convierte a las circunscripciones pequeñas, limitadas por el sistema D’Hondt, en la batalla por los indecisos.

En Galicia, encuestas autonómicas como el tracking de Sondaxe y paneles nacionales como 40dB apuntan a un PP que exprime el voto útil para amarrar 14 de los 23 representantes. Impulsados por casi el 42% del apoyo regional, los populares lograrían arrebatar al PSOE la última acta en Lugo, pasando de 2-2 a 3-1.

Como contrapeso, los socialistas resisten en A Coruña arrebatando a Vox el último diputado en liza, el único al que parecen aspirar en Galicia los de de Abascal. Mientras, Pontevedra afianza un reparto de cuatro actas para el PP, dos al PSOE y una al BNG.

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Ourense asoma blindada frente a grandes vuelcos, un escenario donde tanto Sondaxe como el estudio de Infortécnica para La Región coinciden en que lo más probable es el 3-1: tres diputados para un PP hegemónico y el cuarto para el PSOE. Sin embargo, la pelea sigue abierta y algunas proyeccciones conceden al BNG esperanzas de dar la sorpresa arrebatando esa tercera acta popular.