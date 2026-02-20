El Constitucional rechaza de forma unánime suspender la eutanasia de una joven de Barcelona

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido de manera unánime el recurso presentado por el padre de una joven de Barcelona que solicitaba la suspensión de la eutanasia de su hija, afectada por una lesión medular. La decisión se tomó en una sesión extraordinaria, descartando el recurso por “manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable”, según informó la corte en un comunicado.

El padre había recurrido al TC tras la inadmisión de su recurso de casación por parte del Tribunal Supremo en enero, en el que pedía revocar la autorización de la muerte asistida de la joven. El Supremo avaló la capacidad de la paciente para decidir, basándose en informes médico-forenses y declaraciones periciales de varios especialistas que confirmaban su plena competencia para solicitar la eutanasia.

La joven, según los tribunales, cumple todos los requisitos legales: padece una enfermedad grave e incurable que le provoca un sufrimiento crónico e incapacitante, y ha manifestado de manera consciente su voluntad de acceder a la prestación de muerte asistida.

Antecedentes

En septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) estimó parcialmente el recurso del padre, reconociendo el derecho de la familia a acudir a la justicia para intentar impedir la eutanasia. Sin embargo, el TSJC ya constató en ese momento que no existían motivos suficientes para cuestionar que la joven cumpliera con los elementos requeridos, respaldados por informes médicos que confirmaban su capacidad y deseo de solicitar la eutanasia.

La resolución del Constitucional cierra así la vía judicial del padre, dejando firme la autorización para que la joven acceda a la muerte asistida, en un caso que ha generado gran debate sobre la autonomía, dignidad y derechos de los pacientes.