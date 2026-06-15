Consulta el BOE con las 700 plazas de jueces, fiscales y magistrados: requisitos y plazos

Consulta el BOE completo con las 700 plazas de jueces, fiscales y magistrados en la mayor convocatoria de la historia de la Justicia en España.

España activa la mayor oferta de empleo público en la carrera judicial y fiscal tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una macroconvocatoria que suma 700 plazas de jueces, fiscales y magistrados, en un proceso que comenzará en octubre y que supone un refuerzo histórico del sistema judicial.

¿Cuántas plazas convoca el BOE?

La convocatoria publicada en el BOE incluye un total de 575 plazas por oposición:

375 plazas de jueces

200 plazas de fiscales

A estas se añaden 125 plazas de magistrados por el cuarto turno, un sistema de acceso reservado a juristas con más de diez años de experiencia profesional. En conjunto, se trata de 700 nuevas plazas para la carrera judicial y fiscal.

¿Cuándo empiezan las oposiciones?

El proceso selectivo arrancará en octubre de 2026, según detalla la convocatoria oficial. Las pruebas de acceso a juez y fiscal se encuentran entre las más exigentes del empleo público en España.

La mayor ampliación de la Justicia en décadas

Además de la macroconvocatoria, el Ejecutivo prevé la creación adicional de:

500 plazas de jueces

200 plazas de fiscales

Estas medidas forman parte de una ampliación histórica de la plantilla judicial y fiscal, destinada a reforzar la capacidad del sistema y reducir la saturación de los juzgados.

Según los datos oficiales, desde 2018 se han convocado más de 2.500 plazas de jueces y fiscales, triplicando las cifras de etapas anteriores. El objetivo es adaptar la Justicia al aumento de la litigiosidad y mejorar su funcionamiento interno.

La reforma se enmarca en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que impulsa un nuevo modelo organizativo basado en tribunales de instancia, digitalización y estructuras más eficientes para agilizar los procedimientos.

La convocatoria publicada en el BOE supone un hito histórico para la Justicia en España, con la mayor oferta de empleo público jamás realizada en este ámbito y un impulso clave para la modernización del sistema judicial.

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