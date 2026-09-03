Consulta aquí el informe policial íntegro que alertaba sobre la crisis en Ceuta

El Informe sobre la entrada masiva irregular en Ceuta, elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional y entregado a la Audiencia Nacional, documenta las alertas internas emitidas por la inteligencia policial antes de la crisis de finales de julio. El dossier desmiente el carácter espontáneo del episodio y concluye de forma categórica que existió una "planificación previa" tanto estratégica como táctica, además de una "autoría intelectual" encargada de coordinar las vías de acceso y fijar las franjas horarias de mayor vulnerabilidad.

Documento Informe sobre la entrada masiva irregular en Ceuta Consúltalo

Según recoge el documento policial, la irrupción en la frontera contó con la "escasa presencia" inicial de las Fuerzas de Seguridad de Marruecos y un "guiado activo" de la masa de migrantes hacia los puntos de paso por parte de agentes del país vecino. Asimismo, la Inteligencia policial señala la existencia de una "dirección estratégica" responsable de un proceso coordinado de dinamización y viralización de mensajes en redes sociales, lo que requirió un nivel de "especialización de alto nivel" inalcanzable para las redes criminales habituales de tráfico de personas.

La publicación del texto íntegro sitúa en el centro de la controversia al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al certificar que la unidad policial emitió un aviso interno por "riesgo extremo" 24 horas antes de los sucesos. Las conclusiones de la Policía Nacional contradicen frontalmente la versión oficial defendida por el Ejecutivo, que atribuía la avalancha a un fenómeno imprevisto generado por redes de desinformación sin alerta previa de los servicios de Inteligencia del Estado.