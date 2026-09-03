La concentración por Ceuta frente al Congreso se salda con cuatro detenidos y cuatro policías heridos

Cientos de personas durante una concentración en solidaridad con Ceuta, a 2 de septiembre de 2026, en Madrid (España).

Cuatro personas —dos adultos y dos menores de edad— han sido detenidas por desórdenes y atentado contra la autoridad, y cuatro policías nacionales han resultado heridos —tres de ellos leves y uno pendiente de valoración— en los enfrentamientos registrados al finalizar la manifestación convocada por la iniciativa ciudadana 'Por Ceuta' frente al Congreso de los Diputados, según ha informado la Delegación del Gobierno en Madrid.

Los incidentes se han producido al terminar la concentración donde cientos de ceutíes residentes en la capital se han reunido este miércoles frente a la Cámara Baja para exigir "soluciones inmediatas" y responsabilidades al Gobierno en torno a la crisis migratoria de Ceuta a raíz de la entrada de miles de inmigrantes a finales de julio en la ciudad autónoma.

En la convocatoria —celebrada con motivo del Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, bajo el lema "Ceuta nos une"— han participado cientos de ceutíes de distintas edades que viven en la capital y que se han visto arropados por miles de españoles que han querido sumarse a esta convocatoria. Al terminar la convocatoria, la policía ha dispersado con pelotas de goma a los manifestantes que estaban en la puerta del Congreso.

Aunque la concentración ha comenzado de forma pacífica, sobre las 21.20 horas en concreto ha comenzado a subir la tensión entre los asistentes, quienes han dirigido consignas y cánticos contra la policía. Al grito de "con los moros, no hay cojones" cientos de manifestantes han comenzado a increpar a los agentes desplegados en la zona.

La tensión ha comenzado a crecer y un grupo de asistentes ha comenzado a lanzar objetos a los agentes, quienes han contestado dispersando a la masa de gente con gases lacrimógenos y pelotas de goma.