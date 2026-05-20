Consulte aquí el auto completo de la imputación de Zapatero

AUDIENCIA NACIONAL

La resolución expone los indicios y líneas de investigación que analiza el juzgado y que han motivado su citación judicial.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.
La Audiencia Nacional investiga a José Luis Rodríguez Zapatero dentro del caso relacionado con el rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra. La causa analiza si parte de los fondos otorgados durante la pandemia pudo utilizarse para operaciones irregulares vinculadas a intereses empresariales en Venezuela. El expresidente del Gobierno ha sido citado a declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental dentro del denominado caso Plus Ultra.

La resolución expone los indicios y líneas de investigación que analiza el juzgado y que han motivado su citación judicial:

