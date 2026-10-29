Convocadas dos nuevas huelgas de maquinistas de Renfe para el 10 y el 12 de noviembre

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado dos nuevas jornadas de huelga en Renfe para los días 10 y 12 de noviembre, quedando justo en medio la huelga general del 11 de noviembre, lo que significa que habrá tres días seguidos de paros en la compañía ferroviaria.

El sindicato de maquinistas ha tomado esta decisión tras el éxito de la jornada de huelga de este jueves, cuyo seguimiento Renfe ha cifrado en un 26,6%.

El 10 de noviembre los paros serán totales y el 12 de noviembre serán parciales a lo largo de la jornada.