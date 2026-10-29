Ourense afronta el paro de maquinistas sacudida por el impacto del accidente de Toledo: "Hoy viajas con miedo"

La huelga de maquinistas de Renfe, prevista desde hace semanas, se desarrolla este jueves con cierta normalidad en Ourense en cuanto al seguimiento de los paros, pero envuelta en una atmósfera extraña tras la tragedia ferroviaria ocurrida ayer en la provincia Toledo. La convocatoria de 24 horas del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha provocado importantes cancelaciones y retrasos en Ourense y en las principales rutas de Galicia El paro, iniciado pasada la medianoche, afecta de lleno a los enlaces de Media Distancia que conectan la provincia con Lugo y O Carballiño, así como a conexiones comerciales de Larga Distancia entre Madrid y Vigo, servicios del Eje Atlántico, y trenes transfronterizos con Portugal.

En la provincia, las alteraciones han obligado a Renfe a prever trayectos alternativos por carretera en las conexiones matinales entre Ourense y Vigo-Guixar, registrándose también cancelaciones en los servicios hacia Ponferrada. A nivel autonómico, figuran como suspendidos los enlaces clave entre Madrid-Chamartín y Vigo-Urzaiz, los cuatro servicios internacionales con Valença do Minho y diversas frecuencias de servicio público entre Santiago de Compostela, Vilagarcía de Arousa y Vigo-Guixar, además de la línea entre A Coruña y Ferrol.

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Pese a que el sindicato valoró desconvocar la movilización tras el gravísimo siniestro de Urda, la organización optó por mantenerla para exigir el cumplimiento de los pactos de seguridad suscritos tras el accidente de Adamuz. En este contexto de luto, los trabajadores han guardado un emotivo minuto de silencio a las puertas de la estación de Ourense. Tras ello, el portavoz de los maquinistas, Emilio Torres, transmitió la consternación del colectivo: "Sentimos una tristeza infinita y enfado". Torres recalcó que el paro obedece a compromisos desatendidos por la Administración: "Con el Ministerio se llegó a unos acuerdos en febrero y no los están cumpliendo; por eso estamos reivindicando otra vez que se cumplan". Asimismo, Torres defendió que para él "el tren es seguro" y que sigue subiendo a la cabina con confianza, aunque reconoció la dificultad de asimilar que continúen sucediendo episodios tan graves en la red.

Incertidumbre y miedo en los andenes

En los andenes de Ourense, el malestar por las cancelaciones convive hoy con el impacto emocional generado por la catástrofe de la víspera. "Tengo que coger el tren a Madrid por trabajo y se me encoge el cuerpo al entrar en la estación, después de lo ocurrido ayer viajas con una angustia inevitable", explicaba Marcos Seoane mientras consultaba los paneles informativos.

Una inquietud compartida por Carmen Louro tras bajarse en la terminal ourensana del convoy llegado desde A Coruña: "El ambiente durante todo el trayecto ha sido de silencio. Casi todos los pasajeros iban mirando noticias del accidente en sus teléfonos y ante cualquier frenazo se notaba la tensión. Hoy es francamente difícil subirse al tren sin sentir miedo".