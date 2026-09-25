El covid vuelve a dispararse en España antes de que llegue la temporada de virus respiratorios

Una profesional sanitaria, en un dispositivo de vacunación contra la covid-19.

El COVID-19 vuelve a ganar terreno en España justo cuando comienza el otoño y antes de que se active la temporada habitual de los principales virus respiratorios. Los últimos datos del Instituto de Salud Carlos III reflejan un aumento notable de la circulación del SARS-CoV-2.

Por otro lado, la gripe continúa por debajo del umbral epidémico y el VRS todavía no muestra circulación significativa.

La incidencia estimada de COVID-19 ha pasado de 50,4 a 85 casos por cada 100.000 habitantes en una sola semana, según los datos correspondientes al periodo del 14 al 20 de septiembre. La positividad de las pruebas realizadas en Atención Primaria también ha aumentado, del 19% al 25,8%.

El repunte también se refleja en los casos que presentan síntomas compatibles con COVID: la tasa de síndrome COVID-19 ha subido de 11,4 a 20,8 casos por 100.000 habitantes. Sin embargo, la evolución hospitalaria es diferente y no refleja por ahora un incremento paralelo de la gravedad.

El aumento de contagios todavía no se traduce en más ingresos

El indicador estimado de hospitalización por COVID-19 se sitúa en 0,8 casos por 100.000 habitantes, frente a los 1,2 de la semana anterior. Además, la positividad entre los pacientes hospitalizados ha bajado del 15,5% al 13,8%.

Los datos actuales también muestran que la situación es diferente a la de otros virus respiratorios. La gripe permanece por debajo del umbral epidémico, mientras que el VRS presenta una positividad del 0% tanto en Atención Primaria como en hospitales.

El conjunto de infecciones respiratorias agudas sí ha aumentado, hasta los 370,2 casos por 100.000 habitantes, aunque todavía se mantiene por debajo del umbral epidémico. El incremento está acompañado además de una subida de los casos de bronquitis y bronquiolitis entre los menores de cinco años.

El virus vuelve a crecer en septiembre

El repunte de COVID llega después de varias semanas de incremento. A mediados de julio, la incidencia estimada se situaba en apenas 2,3 casos por 100.000 habitantes, muy por debajo del nivel registrado actualmente.

Las variantes que circulan actualmente continúan perteneciendo a la familia de ómicron. El ISCIII señala que entre las muestras caracterizadas durante la temporada predominan los linajes XFG y, en menor medida, NB.1.8.1 y otros linajes bajo vigilancia.

El escenario, por tanto, es de aumento de la circulación del coronavirus, pero sin una señal equivalente de incremento de la gravedad. Los próximos informes permitirán comprobar si el ascenso se mantiene con la llegada del otoño y el progresivo aumento de la circulación de gripe y VRS.