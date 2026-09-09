Cuatro detenidos en Valencia acusados de agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la provincia de Valencia a cuatro hombres de entre 44 y 53 años por, presuntamente, agredir sexualmente en grupo a la exnovia de uno de ellos. La víctima fue supuestamente obligada por su expareja a mantener relaciones sexuales con él --al que además se le imputan malos tratos--, con su hermano y dos amigos.

Según ha informado la Policía en un comunicado, la investigación tuvo su origen el 11 de agosto tras personarse en dependencias de Policía Nacional una mujer que solicitaba asesoramiento sobre conductas de acoso, amenazas y agresiones sexuales ejercidas por parte de su expareja mientras mantenían una relación sentimental.

Ante los hechos narrados y el asesoramiento prestado por agentes de la Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM), la víctima accedió a interponer denuncia. Los agentes averiguaron que la mujer fue supuestamente obligada en varias ocasiones a mantener relaciones sexuales con él y con tres hombres más --el hermano y dos amigos de este--.

Si la mujer se oponía a las exigencias de su expareja, este presuntamente llegaba a agredirla físicamente y amenazarla con difundir las imágenes sexuales que grababa con su teléfono móvil sin su consentimiento.

Tras las pesquisas llevadas a cabo por los investigadores, se consiguió localizar, en primer lugar, a la expareja de la víctima, un hombre de 51 años que fue detenido como presunto responsable de los delitos de agresión sexual y malos tratos en el ámbito de la violencia de género.

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Posteriormente, una vez identificados plenamente el resto de sospechosos, se procedió a su arresto como presuntos autores de un delito de agresión sexual. Todos ellos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.