El perfil de la víctima: menores y ebrias, la presa perfecta para los agresores sexuales en Ourense

Julián G.E., en el juicio de febrero. La Audiencia le impuso la condena más dura en lo que va de año pero el TSXG la rebajó.

No hay una única escena detrás de las once sentencias por agresión sexual dictadas en este 2026 (hasta julio) por los magistrados de la Audiencia Provincial de Ourense.

Los sumarios recorren escenarios tan dispares como una habitación compartida tras una noche de fiesta, un domicilio familiar, un sofá, una calle o una vivienda protegida por la confianza. Hay menores y adultos, mujeres y hombres; víctimas abordadas mientras dormían, afectadas por una severa intoxicación etílica o con una discapacidad reconocida. En los folios de los sumarios coexisten relaciones de pareja y de amistad, exparejas, lazos familiares y simples conocidos.

Detrás de cada resolución hay una historia distinta, pero una misma necesidad de reconstruir los hechos en sala a través de diversos caminos procesales: desde la confesión explícita del acusado hasta los juicios donde la falta de firmeza probatoria impide derribar la presunción de inocencia.

La estadística judicial ofrece una fotografía clara de ese recorrido: de las causas falladas por la Sección Segunda, nueve han terminado en condena y dos en absolución. Un 83,3% de fallos condenatorios -algunos recurridos, por tanto, no son firmes- a los que se ha llegado por vías muy diferentes. El análisis de las sentencias arroja otro dato significativo: en cinco de estos once procedimientos (casi la mitad), las víctimas eran menores de edad.

En unas causas, la declaración de la víctima apareció sólidamente respaldada por testigos, informes psicológicos, lesiones, mensajes o pruebas biológicas. En otras, el propio reconocimiento del acusado en forma de conformidad evitó prolongar el plenario.

Uno de los primeros asuntos tuvo como víctima a una menor de 16 años. El acusado, Manuel M.M., conocía a su familia y ambos coincidieron tras una noche de fiesta en A Rúa en el verano de 2023. Tres jóvenes acabaron pernoctando en casa de un amigo y la menor compartió habitación con el agresor. Según los hechos aceptados por el procesado, se introdujo en su cama con la excusa de abrazarla por el frío y la violó. La condena quedó fijada en dos años de prisión tras aplicarse las atenuantes de dilaciones indebidas, consumo de alcohol y la reparación del daño al haber depositado antes del juicio 10.000 euros de los 18.000 totales.

LA INTOXICACIÓN ETÍLICA O EL SUEÑO ANULARON POR COMPLETO LA CAPACIDAD DE LAS MUJERES PARA PRESTAR CONSENTIMIENTO

En febrero llegó a juicio una denuncia enmarcada en la violencia de género. Julián E.G. fue condenado a doce años de prisión por agredir sexualmente a su pareja y a nueve meses más por un delito de lesiones. La Audiencia consideró que el relato de la mujer resultaba claro, persistente y creíble , encontrando total respaldo fáctico en otras pruebas del procedimiento. El TSXG después rebajó a ocho años la violación porque concluyó que sus facultades mentales y voluntad estaban mucho más mermadas de lo que apreció inicialmente el tribunal ourensano.

También en febrero, el tribunal se pronunció sobre los límites del consentimiento en un episodio acontecido en la vía pública. Juan Pablo V.N. fue condenado a siete años de prisión por agredir a una joven de 17 años en un callejón. Aunque el inculpado sostuvo que la relación había sido consentida, la sentencia descartó esa versión al estimar que la intoxicación etílica de la menor mermó sus facultades cognitivas hasta anular su capacidad para prestar un consentimiento válido.

La ruptura sentimental estuvo en el origen de otra de las condenas de ese mismo mes. José A.F. acudió al domicilio de su expareja para recoger sus pertenencias y acabó penado con nueve años de cárcel por agresión sexual y 15 meses por amenazas , además de 5.000 euros por el daño moral infligido. La Audiencia valoró la coherencia del testimonio de la víctima y una prueba biológica que situaba ADN del acusado en sus zonas íntimas , cuya explicación alternativa por la defensa no convenció a los magistrados.

En marzo se abordó una agresión cometida mientras la víctima dormía. Idrissa N. N. fue condenado a cinco años de cárcel y 10.000 euros de indemnización por agredir a una amiga de 17 años en el sofá de una vivienda. La joven, que ya había rechazado aproximaciones previas, se despertó pidiéndole que parase e intentando resistirse. El tribunal subrayó que no se requería una violencia física intensa al tratarse de un ataque sorpresivo ante el que la menor no pudo reaccionar con normalidad.

El consumo excesivo de alcohol volvió a ser un factor clave en la condena dictada en mayo contra Iván B. V. Aceptó seis años de prisión y pagar 47.134 euros a la perjudicada, de 18 años, quien se hallaba prácticamente inconsciente, sin capacidad para prestar consentimiento.

CASI EL 50% DE LAS AGRESIONES SEXUALES INVOLUCRARON A VÍCTIMAS QUE AÚN NO HABÍAN ALCANZADO LA MAYORÍA DE EDAD