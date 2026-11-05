Carlos Cuerpo no logra desactivar la huelga de los maquinistas prevista para el 10 y 12 de noviembre

El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) no desconvocó por ahora su huelga en Renfe prevista para los días 10 y 12 de noviembre, después de mantener una reunión “sin avances” con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien gestiona temporalmente los asuntos de Transportes tras la dimisión de Óscar Puente, que los citó de nuevo para hoy.

En un comunicado, Semaf describe el encuentro de ayer, al que acudió su secretario general, Diego Martín, como una sesión de “primera toma de contacto” en la que “no se ha producido ningún avance sobre las reivindicaciones” de los maquinistas.

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Desde el Ministerio de Transportes, “en el marco de la conflictividad convocada por Semaf en solitario”, se volvió a citar a la organización para hoy, según informó el departamento. Al respecto, el sindicato dice comprender que “la huelga no es un fin, sino un medio constitucional para alcanzar las reivindicaciones” del colectivo de conducción, pero reclama medidas “concretas y comprobables”. Además, aparte de participar en la convocatoria de huelga conjunta de los comités generales de empresa de Renfe y Adif, Semaf anunció que realizó su propia convocatoria para esos días, llamando al paro en solitario en ocho operadoras ferroviarias: todos los maquinistas de Renfe, Iryo, Ouigo, Transfesa, Continental Rail, Tracción Rail, Captrain y Medway.

De acuerdo con la versión del sindicato, la reunión sirvió para que Cuerpo conozca en primera persona sus reivindicaciones, que “han llevado a la actual conflictividad” con la convocatoria de dos próximos días de huelga en el Grupo Renfe, el 10 -las 24 horas- y el 12 de noviembre -de 06:20 a 9:20 horas, de 14:20 a 17:20 horas, y de 21:20 a 23:20 horas-, tras el paro del pasado 29 de octubre. Semaf sí desconvocó la huelga en Ouigo que tenía prevista para hoy y para los días 9 de noviembre y 4 y 8 de diciembre de este año.