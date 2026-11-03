Los trabajadores de Adif y Renfe convocan una huelga el 17 de noviembre para exigir más seguridad ferroviaria

Los trabajadores de Adif y Renfe han acordado convocar una huelga conjunta el próximo 17 de noviembre para reclamar mejoras en la seguridad del sistema ferroviario español tras el accidente de trenes de Urda (Toledo), que dejó 69 fallecidos. La movilización busca exigir medidas que garanticen la seguridad tanto de los viajeros como de las plantillas y reclamar responsabilidades por la gestión del servicio ferroviario.

La convocatoria parte de los comités de empresa de Adif y Renfe y cuenta con la participación de las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CGT, el Sindicato Ferroviario (SF) y el Sindicato de Circulación Ferroviario (SCF). Según las fuentes sindicales, el paro está previsto para el martes 17 de noviembre, aunque todavía quedan por concretar algunos aspectos organizativos y formalizar la convocatoria.

Además de la huelga, los representantes de los trabajadores han acordado celebrar una manifestación el lunes 16 de noviembre frente al Congreso de los Diputados, en Madrid, para trasladar sus reivindicaciones a las instituciones.

La movilización llega en un momento de especial preocupación en el sector ferroviario, después del siniestro de Urda y de las críticas sindicales sobre las condiciones de seguridad, los recursos disponibles y la gestión de las infraestructuras. Los sindicatos reclaman una investigación rigurosa de lo ocurrido y rechazan que se responsabilice a los trabajadores de posibles deficiencias organizativas o técnicas.

Los trabajadores reclaman más medios y garantías

Las organizaciones sindicales llevan días reclamando más recursos humanos y materiales, medidas extraordinarias de seguridad y garantías para las plantillas. Entre sus reivindicaciones también figuran que se depuren las posibles responsabilidades en la dirección de las empresas ferroviarias.

La protesta no se limita a los trabajadores de las compañías públicas. Según la información difundida sobre la convocatoria, la movilización está abierta también a las plantillas de las operadoras privadas Iryo y Ouigo, con el objetivo de extender las reivindicaciones al conjunto del sector.

Por el momento, no se han concretado los horarios de los paros ni los servicios mínimos, por lo que todavía no es posible determinar qué trenes podrían verse afectados por la huelga del 17 de noviembre.