La jornada electoral de este domingo, 29 de noviembre, deja ya varias anécdotas, curiosidades e incidencias en distintos puntos del país durante las primeras horas de votación del 29-N.

En Tomares (Sevilla), la Junta Electoral de Zona (JEZ) ha autorizado a la presidenta de una mesa electoral del CEIP El Carmen a lucir una camiseta con el lema "Stop Gaza" durante toda la jornada, dentro de las incidencias menores notificadas por la Delegación del Gobierno en Andalucía. En esa misma comunidad, tras constituirse el 100 % de las 10.495 mesas electorales a las 09.25 horas —con los últimos cierres en Estepona (Málaga) y en distritos de Sevilla—, se ha registrado la falta de papeletas al Senado en Las Navas de la Concepción y un retraso en la apertura de un colegio en Jaén capital por la llegada tarde del ordenanza.

Asimismo, en Barbate (Cádiz), la Junta Electoral de Zona ha acordado ampliar en 30 minutos el horario de votación —hasta las 20.30 horas— en una mesa electoral afectada por un retraso en su apertura, originado inicialmente porque los miembros creían que faltaban papeletas de candidaturas, aunque una revisión completa confirmó que estaban todas.

Villarroya sin récord, primera apertura e intérpretes

La primera mesa electoral en comunicar su constitución este domingo ha sido la del Polideportivo Municipal de Burriana (Castellón), a las 08.00 horas en punto, según ha detallado Susana Crisóstomo. Por su parte, Villarroya (La Rioja), situada a unos 63 kilómetros de Logroño, ha vuelto a ser la primera localidad en completar su votación y cerrar las urnas, pero no ha podido batir su récord de rapidez —como los 26 segundos de 2023— al demorarse el cierre pasadas las 09.35 horas por la tardanza de un voto por correo, según ha confirmado su alcalde, Salvador García. Con nueve electores en el censo (tres más que en los anteriores comicios), los cinco que podían votar a las 09.00 horas lo hicieron en un minuto y veintitrés segundos, y tras llegar el voto por correo y votar los tres integrantes de la mesa se cerró el colegio, aunque el escrutinio no se conocerá hasta el cierre general de las 20.00 horas.

Entre las notas destacadas del inicio de jornada figura también la petición de intérpretes de lengua de signos por parte de tres miembros de mesas electorales con discapacidad auditiva en Astillero (Cantabria), Leganés (Madrid) y Murcia capital para ejercer sus funciones.

Traslados de la Guardia Civil, pintadas y apoyo a la movilidad

En Andorra (Teruel), la Guardia Civil ha localizado y trasladado hasta el colegio electoral al miembro titular y al suplente de una mesa de votación que no se habían presentado para constituirla, lo que permitió abrirla con normalidad, según ha explicado la delegada del Gobierno en Aragón, Noelia Herrero. La delegada también ha informado de la aparición de dos pintadas en dos colegios electorales de Zaragoza, limpiadas rápidamente por operarios municipales, en una comunidad que ha constituido sus 2.216 mesas (con los primeros avisos a las 08.01 horas en municipios de Zaragoza, Huesca y Teruel).