La dana Adam mantiene en aviso a cinco provincias, con Barcelona y Gerona en naranja por lluvias

Varias personas quitan el barro de las calles mientras se acumula el mobiliario que han tenido que sacar debido a las inundaciones por las fuertes lluvias, a 19 de octubre de 2026, en Els Poblets, Comunidad Valenciana

La DANA Adam mantendrá este martes en aviso a cinco provincias tras las intensas lluvias y tormentas descargadas en el litoral mediterráneo, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

El mapa de alertas contempla avisos por lluvias y tormentas en Mallorca, Ibiza, Formentera, Barcelona y Girona. Asimismo, se han activado avisos amarillos por precipitaciones en Jaén, La Palma y El Hierro, sumando alertas por tormentas y fenómenos costeros adversos en el litoral gerundense.

La AEMET ha avanzado que durante la jornada se mantendrá una situación de inestabilidad en el este peninsular y en las Islas Baleares, donde predominarán los cielos cubiertos y los chubascos acompañados de tormenta. Estas precipitaciones se prevén fuertes en el archipiélago balear y en Cataluña, donde es probable que alcancen intensidad localmente muy fuerte y acumulen registros significativos, además de descargas intensas a primeras horas en puntos del litoral sureste.

En el resto de la Península se espera un tiempo más estable, con cielos poco nubosos o con intervalos en el oeste y el Cantábrico. No obstante, se registrarán lluvias aisladas en zonas del centro, el Cantábrico y Andalucía, con riesgo de que sean localmente fuertes en la provincia de Jaén.

A lo largo del día, las precipitaciones tenderán a remitir de sur a norte y los cielos quedarán poco nubosos en la mayor parte del territorio. La excepción se situará en el noroeste peninsular, donde la aproximación de un frente cubrirá de nuevo los cielos, al tiempo que se registrarán nevadas en las cotas altas de los Pirineos. Por su parte, en las islas occidentales de Canarias predominarán los cielos nubosos con chubascos persistentes que podrían ser fuertes en El Hierro y La Palma.

En cuanto al comportamiento térmico, las temperaturas máximas descenderán en Galicia, Baleares y el suroeste peninsular, mientras que experimentarán ascensos notables en la fachada oriental y el interior nordeste. Las mínimas registrarán bajadas generalizadas de ligeras a moderadas, con heladas débiles en las zonas altas de montaña del extremo norte.

Por último, el viento soplará con componente oeste en la Península, arreciando a lo largo del día hasta alcanzar intervalos fuertes en los litorales del sureste y del noroeste, con episodios de tramontana fuerte en el Ampurdán. En Baleares rolará de componente sur a oeste, mientras que en el archipiélago canario predominará el viento flojo a moderado de componente este.