Las declaraciones más destacadas de Rodríguez Zapatero en la comisión del caso Koldo: "Estoy aquí por una enorme falsedad"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado, a 2 de marzo de 2026

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha declarado este lunes, 2 de marzo, en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo. Niega que haya tenido ningún tipo de relación con Plus Ultra y desmiente reuniones con Ábalos, de la misma forma que tilde de "montaje" que avisara al dueño de la aerolínea sobre su detención.

Niega cualquier tipo de "relación" con Plus Ultra y desmiente reuniones con Ábalos u otras autoridades

Ha negado desde el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea.

En este contexto, Zapatero ha recalcado que nunca ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el rescate de Plus Ultra y tampoco con ningún miembro del Ejecutivo, aunque, como anécdota, el exlíder socialista ha desvelado que sólo ha comentado con Sánchez sus "sensaciones" sobre la comisión de investigación del caso Koldo.

Al ser preguntado por si conoce al presidente de Plus Ultra, Zapatero ha explicado que puede ser que le haya saludado alguna vez porque lo hace con "miles de personas", pero ha aclarado que no ha tenido nunca "ninguna comunicación ni ninguna reunión con él".

"No he tenido nunca relación con Plus Ultra, de ningún tipo, ni nadie me ha pedido nunca para Plus Ultra", ha proclamado en varias ocasiones Zapatero.

Sobre las "informaciones" que apuntan a posibles reuniones con el exministro José Luis Ábalos para hablar de Plus Ultra, Zapatero ha dicho que el propio extitular de Transportes lo ha desmentido y ha señalado que únicamente se citó con él como ministro después del rescate.

También ha precisado que el exsecretario de Transportes Pedro Saura ha desmentido que se reuniera con él para hablar sobre el rescate de Plus Ultra: "No hablé con ninguna autoridad pública, con ningún empleado público sobre el rescate de Plus Ultra".

Tacha de "montaje" que diera un "chivatazo" al dueño una empresa vinculada a Plus Ultra de la que era consultor

Zapatero ha tachado de "burdo montaje" la información que apunta que, días antes de su detención, dio un "chivatazo" a Julio Martínez Martínez, el socio mayoritario de Análisis Relevante, la empresa investigada en el caso Plus Ultra para la que él mismo trabajó, y ha lamentado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, diera por cierta esa noticia.

A preguntas de la diputada de UPN, María Mar Caballero, Zapatero ha querido dejar claro que el 8 de diciembre, tres días antes de la detención de Julio Martínez Martínez, estuvo corriendo con él "en la zona de siempre".

"Y tres días después de su detención se produjo una información absolutamente perversa, falsa, indignante, vergonzosa", ha denunciado Zapatero, para cargar contra el hecho de que Feijóo diera "casi por buena" la noticia de que había alertado a Julio Martínez Martínez de su detención hasta el punto en que, tras su publicación, solicitó su propia comparecencia en el Senado.

Niega haber montado una trama con Julio Martínez Martínez

Zapatero ha insistido en que es "totalmente falso" ese extremo. "Corrimos ese día, como todos los días, y Julio Martínez Martínez no me dio ningún papel, ni he tenido en mi vida un móvil prepago... Lo último es que iba en mocasines", ha ironizado, detallando hasta la marca de su zapatillas de deporte y los kilómetros que corrieron.

Por tanto, ha resumido que esa información fue "un burdo montaje" para dar la sensación de que Julio Martínez Martínez y él mismo estaban "tramando algo", y lo peor, a su juicio, es que ha habido responsables políticos que han dado por buena esa "hipótesis" del "chivatazo". "Y estoy aquí por esa enorme falsedad", se ha quejado.

Es más, ha avisado de que "quien dé por bueno eso y lo asuma como simple insinuación, estará acusando a policías, fiscales y jueces de haber dado alguna información del proceso de investigación que acabó con una detención", ha alertado, para añadir que "la democracia tiene unas reglas".

Se desvincula de la supuesta financiación ilegal del PSOE y la Internacional Socialista: "Una patraña absoluta"

El expresidente ha tachado este lunes de "patraña absoluta" las informaciones que apuntan a que él hizo de "enlace" para la supuesta financiación irregular de la Internacional Socialista o del PSOE.

La senadora de UPN, María del Mar Caballero, le ha preguntado si sabe algo del "famoso sobre de Petróleos de Venezuela" que la ahora presidenta encargada de ese país, Delcy Rodríguez, habría entregado cuando era vicepresidenta, al empresario Víctor de Aldama.

Según este empresario, que está siendo investigado en varios casos de corrupción, "podría tener pruebas de la financiación ilegal del PSOE". Inicialmente, Aldama había sido citado este miércoles en la Audiencia Nacional para entregar ese sobre al juez Ismael Moreno, pero esa citación ha sido suspendida 'sine die'.

Zapatero se ha quejado de que se llegara a hablar de "200 millones de euros" y de cuentas bancarias suyas en San Petersburgo. "Es una patraña absoluta. Nunca le he hablado de ese sobre, no existe", ha dicho, antes de negar que tuviera relación con Aldama.

Sólo hora y cuarto con Aldama de Venezuela a Dominicana

En este punto, ha explicado que sólo ha coincidido con él "una hora y cuarto" en un vuelo de Venezuela a República Dominicana. Según ha relatado, estando en el Palacio de Miraflores, sede de la Presidencia venezolana, alguien del Gobierno de Nicolás Maduro le preguntó si tenía inconveniente en que le acompañara en el trayecto un empresario español y él accedió.

Viajaron en un avión de Conviasa, alquilado por el Ejecutivo venezolano, no se acuerda de qué hablaron en el viaje y no le ha vuelto a ver, ni ha tenido ninguna relación con Aldama. "Cero", ha enfatizado, negando también, en contra de lo publicado, que se haya reunido con él en Caracas en un piso que supuestamente le habrían "cedido".

Atribuye un aumento de la "agresividad" hacia su figura a sus últimas reuniones con Puigdemont

Ha reconocido que, a medida que se fue conociendo su participación en las reuniones en Suiza con el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, percibió un "incremento en el grado de agresividad e intoxicación" hacia su figura.

A las preguntas de Junts ha reconocido que participó "ayudando al Partido Socialista" en los encuentros celebrados en Ginebra y ha asegurado sentirse "muy honrado" por ello.

"Sí noté que, en la medida en que se fue conociendo que yo participaba bastante en estas reuniones, el grado de agresividad e intoxicación hacia mí se producía", ha señalado. No obstante, ha matizado que no quiere establecer una relación directa de causa-efecto: "Es una especulación, no quiero decir que haya una relación automática".

En el marco de ese proceso de diálogo, Zapatero ha defendido la ley de amnistía y ha expresado su deseo de que "cuanto antes pueda culminarse". A su juicio, la mejor definición que ha leído sobre esta medida es que supone "un reconocimiento de errores por ambas partes".

El expresidente ha sostenido que el conflicto catalán "nunca se tuvo que llegar" a los niveles de tensión alcanzados y ha insistido en que la vía adecuada es el entendimiento político. "Si queremos construir, si queremos convivir, el respeto absoluto a lo que puede ser una posición distinta es esencial", ha afirmado.

"Junts, un producto difícil de evaluar"

En este contexto, y al ser preguntado por la formación de Puigdemont, ha señalado que Junts es "un producto más difícil de evaluar" que la antigua Convergència i Unió (CiU), si bien ha asegurado que en sus contactos siempre encontró "responsables políticos serios y honestos".

Por otro lado, Zapatero ha reiterado además que no es partidario de "judicializar la vida política" y ha recordado que, en su "larguísima trayectoria", nunca ejerció acciones judiciales "ni ante una injuria, ni una calumnia, ni ante un medio de comunicación".

A su juicio, cuando los conflictos políticos se trasladan a los tribunales "se escapa la esencia de la democracia y de la convivencia, que es el diálogo, aunque partas de posiciones antagónicas".

Agradecimientos a EH Bildu

Durante su comparecencia, Zapatero ha hablado en varias ocasiones sobre el fin de la banda terrorista ETA, agradeciendo a todos los actores que "propiciaron" el fin de la violencia: "La inteligencia y la sensibilidad de la democracia es reconocerlo".

Por ello, ha sostenido que, pese a que "nunca" ha tenido la oportunidad de hacerlo públicamente en sede parlamentaria, ha reconocido el trabajo de EH Bildu para "contribuir a la paz desde posiciones antagónicas", a la vez que ha reivindicado a sus votantes.

"Yo tengo que hacer aquí un elogio a la sociedad vasca, que después de lo que fue todo el ciclo de terrorismo y de violencia, desde que se terminó, es un ejemplo de convivencia", ha sentenciado Zapatero.

No descarta ir en amparo al TC por las preguntas "incriminatorias" en la comisión del `caso Koldo`

José Luis Rodríguez Zapatero no ha descartado acudir en amparo al Tribunal Constitucional por las preguntas "incriminatorias" que los grupos parlamentarios le dirijan en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo, donde comparece este lunes, y ha dicho ser víctima de una investigación "prospectiva" y de una persecución "arbitraria".

Al inicio de su intervención, Zapatero ha subrayado que acudía al Senado "cumpliendo con un deber constitucional" de comparecer y de "decir la verdad", pero dejando claro que no tiene desde hace 14 años "ninguna responsabilidad pública" y que, por tanto, en la comisión de investigación no se le podía exigir nada.

Las "irregularidades" de la convocatoria

Tras poner de relieve las "irregularidades" de la convocatorias de esta comparecencia, que se ha hecho por "urgencia" y sin especificar el tema por el que se le citaba, en contra de la doctrina del TC, el expresidente ha evocado una sentencia del Alto Tribunal que limita "mucho" lo que representa la tarea de las comisiones de investigaciones, en favor de la presunción de inocencia extraprocesal.

Esto es, limita la labor de las comisiones de investigación, tanto en el proceso de comparecencias, de interrogatorios, como en las conclusiones, hasta el punto que la sentencia citada anuló unas preguntas porque tenían un carácter "mínimamente incriminatorio".

Tras reseñar que el derecho a la defensa en un proceso judicial tiene unas garantías "poderosas", al contrario de lo que ocurre en estas comisiones donde uno acude sin abogado, Zapatero ha avisado de que no descarta ejercer sus derechos constitucionales de acudir en amparo ante el máximo intérprete de la Carta Magna en caso de percibir cualquier atisbo de incriminación.

Zapatero ha dicho que "siempre es aconsejable la contención en la vida en general y en la vida política porque "las exageraciones acaban mal" y, en este sentido, ha reconocido estar "preocupado" por la polarización "tan terrible" que se está viviendo en España, así como de la pérdida del respeto a las reglas del procedimiento democrático.

Como es el hecho de injuriar, calumniar, difamar o dar por buena la primera información que se publica en un medio de comunicación, ha indicado en alusión velada al PP. "Y ya no lo digo por mi, que tengo ya la piel curtida", ha puntualizado.

Desacreditando no se gana

Zapatero ha hecho hincapié en que él procuró ser un presidente "respetuoso" con las reglas democráticas para apuntar que cuando uno tiene poder, tanto en el Gobierno como en la oposición, es cuando se ve el estilo y la profundidad democráticas. "Y estoy convencido de que nunca se gana desacreditando al contrario, sobre todo a personas honestas y decentes, y con un servicio al país incuestionable", se ha autodefendido.

En este punto, dirigiéndose a la bancada popular, Zapatero ha asegurado que ha procurado "siempre" respetar a todos los expresidentes del Gobierno populares y a sus dirigentes y les ha llamado a hacer una reflexión "colectiva" para poner fin a esta deriva.

Sobre todo después de conocer que, en el marco de la comisión de investigación, el PP ha pedido un listado de datos sobre los bienes e inmuebles que posee en China y Venezuela. Además de considerar que se trata de una lista "fake", ha apuntado que también es "completamente ilegal" porque se trata de "una investigación prospectiva que ni siquiera un juez podría hacer".