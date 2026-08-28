Declaran el fuego en El Saler estabilizado tras 24 horas

El incendio forestal declarado en el Parque Natural de El Saler se encuentra oficialmente estabilizado tras haber afectado a un total de 36 hectáreas, una cifra ligeramente inferior a las 37 hectáreas estimadas de forma provisional durante las primeras horas de la emergencia, abarcando un perímetro operativo de 6,71 kilómetros. La favorable evolución de las labores de extinción y el control del avance de las llamas permitieron desescalar la alerta a situación 1 dentro del Plan especial de incendios forestales (Peif).

Esta mejora sustancial de las condiciones de seguridad autorizó el regreso progresivo a sus viviendas de los vecinos que habían sido evacuados de la pedanía de El Saler, de la Torre 1 de la Gola de Pujol y de los residentes de los campings limítrofes. Paralelamente, la Unidad Militar de Emergencias (UME) inició la desmovilización y retirada de sus efectivos desplegados en la zona tras dar por completados con éxito los cometidos asignados por la dirección técnica del operativo.

En lo referente a las causas del siniestro, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, trabajando en estrecha colaboración con el grupo de investigaciones de la Generalitat, han confirmado un descarte categórico de los factores naturales en el origen de la quema. Las evidencias recabadas e inspeccionadas sobre el terreno apuntan de manera inequívoca a un impacto directo de llama y, por consiguiente, a una clara intencionalidad humana detrás del fuego.

A pesar de que no se registraron incidentes ni daños materiales en las viviendas de los desalojados ni en el colegio de la pedanía, las autoridades autonómicas y municipales acordaron mantener cerrados al público tanto el parque natural como la playa durante todo el fin de semana.

Relacionado Los incendios del año 2025 en Valdeorras protagonizan un documental

Por su parte, el ingeniero forestal y profesor de la Universitat Politècnica de València (UPV), Eduardo Rojas, ofreció una valoración técnica asegurando que el impacto ambiental no es irreparable, aunque estimó que la masa forestal requerirá unos 20 años para recuperar una estructura y densidad similares a las previas al suceso. Rojas cuestionó el modelo de cogestión administrativa de la Devesa, al que atribuye trabas burocráticas, y abogó firmemente por una gestión forestal proactiva. Según el experto, la excesiva acumulación de biomasa debido a la falta de intervenciones preventivas continuadas incrementó la severidad del incendio, el cual no derivó en un desastre de mayor magnitud gracias a la rápida actuación del retén local de bomberos y a la orientación de las corrientes de viento.