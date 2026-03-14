Trump bombardea la isla estratégica iraní de Kharg, clave para el petróleo del país

Mapa satelital de la isla de Jarg, ubicada en el norte del Golfo Pérsico, que muestra su posición estratégica y su importancia clave para las exportaciones de petróleo de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado su ofensiva militar sobre Irán atacando la isla estratégica de Kharg, considerada la “joya de la corona” del país persa por su importancia en el sector petrolero. Según el mandatario, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha destruido “por completo todos los objetivos militares” de la isla, aunque ha decidido no atacar la infraestructura petrolera por razones de decencia, advirtiendo que podría reconsiderar esa decisión si Irán u otro país interfiere con el libre paso de buques por el estrecho de Ormuz.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump aseguró: “Durante mi primer mandato y hasta la actualidad, he transformado nuestras Fuerzas Armadas en la fuerza más letal, poderosa y eficaz del mundo, con mucha diferencia. Irán no tiene capacidad alguna para defenderse de lo que queramos atacar; ¡no hay nada que puedan hacer al respecto!”. El presidente también recalcó que el régimen iraní jamás tendrá un arma nuclear ni podrá amenazar a EE. UU. ni al mundo.

La importancia estratégica y económica de Kharg

La isla de Kharg —ubicada a unos 25 km de la costa iraní, en el norte del Golfo Pérsico— concentra hasta un 90 % de las exportaciones de crudo de Irán y cuenta con instalaciones gestionadas por la National Iranian Oil Terminals Company (OTC), con capacidad para hasta 7 millones de barriles diarios y para recibir hasta 10 superpetroleros. Además, dispone de defensas antiaéreas y radares, así como oleoductos y muelles para la carga y distribución de petróleo.

El ataque se produce en un contexto de creciente tensión en Oriente Medio, precedido por bloqueos en el estrecho de Ormuz, vía por la que transita un 20 % del suministro global de petróleo. Trump insistió en que cualquier interferencia en el paso seguro de barcos será respondida de manera inmediata y exhortó al ejército iraní a deponer las armas y salvar lo que queda de su país.

Por su parte, Irán ha respondido con amenazas directas, advirtiendo que destruirá toda la infraestructura petrolera, económica y energética relacionada con EE. UU. en Oriente Medio si se produce algún ataque sobre sus instalaciones energéticas.

El presidente estadounidense también destacó que el repunte de precios del petróleo generado por la crisis beneficiará económicamente a EE. UU., “el mayor productor de petróleo del mundo”, tras los recientes ataques conjuntos con Israel en la región.

La ofensiva sobre Jarg marca un nuevo capítulo en la escalada militar entre Estados Unidos e Irán, con importantes implicaciones estratégicas y económicas a nivel global.