Denuncian torturas a uno de los detenidos españoles de la Flotilla Global Sumud por parte del Ejército israelí

Las organizaciones al frente de la Flotilla Global Sumud han denunciado este sábado que al menos uno de los activistas retenidos por el Ejército israelí, el español de origen palestino Saif Abu Keshek, ha sido víctima de torturas sistemáticas. Ante estos acontecimientos, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha condenado la actuación de Israel, enmarcando el operativo dentro de una "detención ilegal".

La postura del Gobierno: falta de jurisdicción israelí

El jefe de la diplomacia española ha sido tajante al valorar la intercepción del convoy, conformado por 22 naves y abordado en la noche del pasado jueves. "Quiero ser muy claro aquí: estamos ante una detención ilegal que se ha producido en aguas internacionales, fuera de cualquier jurisdicción de las autoridades israelíes", ha subrayado Albares.

Sobre las graves acusaciones de tortura contra el ciudadano hispanopalestino, el ministro ha precisado que el Gobierno no puede confirmarlo de forma oficial por el momento, ya que todavía no han podido establecer contacto directo con el activista. No obstante, Albares ha desvelado que este viernes la cónsul española en la isla griega de Creta tuvo que desplazarse a un hospital local para atender a varios integrantes de la expedición que requirieron asistencia médica tras el abordaje.

El ministro ha insistido en que Abu Keshek "no debería estar en Israel" y que tendría que haber sido desembarcado en Grecia junto al resto de sus compañeros.

Retenidos rumbo a Israel y denuncias de torturas

Mientras el grueso de la expedición ha sido puesto en libertad, la Flotilla Global Sumud ha alertado de que Abu Keshek y el activista brasileño Thiago Ávila corrieron una suerte distinta. Según un comunicado emitido en la madrugada de este sábado, ambos continúan retenidos a bordo del buque militar israel Nahshon.

La organización asegura que esta embarcación "ha dejado las aguas territoriales de Grecia y está en ruta hacia la Palestina ocupada" (en referencia a Israel), adonde tienen previsto llegar a lo largo de este mismo sábado.

El punto más crítico del comunicado relata el presunto trato recibido por el ciudadano español. La Flotilla denuncia que Abu Keshek fue separado del resto del grupo y agredido por las fuerzas israelíes en el navío. "Testigos oculares han dado testimonios espeluznantes de los gritos de Abu Keshek resonando a través del barco mientras era torturado de forma sistemática", asevera el texto de la organización, que ha calificado estos hechos como una "grave escalada" y un "crimen de guerra adicional".

Liberación del resto de los activistas

Los otros 174 activistas que viajaban en la flotilla experimentaron un desenlace diferente. Tras ser retenidos de forma temporal en el mismo navío israelí tras el abordaje del jueves, fueron finalmente desembarcados este viernes en Creta.

Desde allí, las autoridades procedieron a dividir al grupo: mientras algunos miembros precisaron traslado a un centro médico por su estado de salud, la mayoría fue conducida al aeropuerto de Heraclión para comenzar el proceso de repatriación a sus respectivos países.