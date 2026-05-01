España exige la liberación de un ciudadano retenido por Israel tras interceptar una flotilla

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el mitin del PSOE andaluz por el 17M en Cártama (Málaga).

El Gobierno de España ha condenado la retención y posible traslado a Israel del ciudadano español Saif Abukeshek, integrante de una flotilla interceptada por el Ejército israelí en aguas internacionales del Mediterráneo, y ha reclamado su liberación inmediata.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado que cerca de 30 españoles que viajaban en la flotilla han desembarcado en Creta, donde están siendo atendidos por la cónsul española.

Sánchez: "Espero que secunden esto los que hablan tanto de patria"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha exigido a Israel la liberación del ciudadano español Saif Abukeshek, retenido tras la interceptación de una flotilla en aguas internacionales del Mediterráneo, calificando el hecho como una violación del Derecho Internacional. El Ejecutivo español ha condenado su detención y reclama su liberación inmediata, mientras que otros cerca de 30 españoles ya han sido trasladados a Creta y reciben asistencia consular.

Un español, trasladado a Israel

Sin embargo, Albares ha señalado que Abukeshek habría sido retenido de forma ilegal y estaría siendo trasladado a Israel, por lo que ha exigido su liberación “exactamente igual que el resto de ciudadanos españoles”.

El ministro ha subrayado que tanto la embajada como los consulados en Israel y Grecia están “plenamente operativos” para prestar asistencia y garantizar la protección legal de los afectados.

Exigencia de respeto al derecho internacional

Desde el Ministerio han indicado que continúan los contactos diplomáticos con otros países implicados y han insistido en que se exigirá que se respeten la legalidad internacional y los derechos del detenido.

Por su parte, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha calificado la situación de “secuestro” y también ha reclamado la liberación del activista brasileño Thiago Ávila, igualmente retenido.

Las autoridades israelíes han señalado que Abukeshek será trasladado a su territorio para ser interrogado, mientras más de 170 activistas de la flotilla ya han sido desembarcados en Creta tras la intervención militar.