Deportados a Marruecos los 21 migrantes detenidos en Ceuta por apedrear a militares y guardias civiles

Los 21 migrantes de nacionalidad marroquí detenidos en Ceuta por participar en el apedreamiento a una patrulla de las Fuerzas Armadas y a agentes de la Guardia Civil han sido devueltos a Marruecos tras reconocer su participación en los hechos y manifestar voluntariamente su decisión de retornar a su país.

El incidente se produjo a última hora de la noche del sábado en las inmediaciones de la playa del Trampolín, una zona en la que permanecen concentrados centenares de migrantes que esperan una plaza en los espacios de acogida que está habilitando el Gobierno.

Según fuentes policiales, varios migrantes se encontraban protagonizando una pelea entre ellos cuando intervino una patrulla del Ejército para tratar de calmar la situación. En ese momento, las personas implicadas comenzaron a lanzar piedras contra los militares, sin que se produjeran heridos.

La situación se repitió posteriormente cuando una patrulla de la Guardia Civil acudió para intervenir en el conflicto. Los agentes también fueron recibidos con el lanzamiento de piedras.

Trasladados a la frontera del Tarajal

Los 21 implicados fueron detenidos por estos hechos y, posteriormente, trasladados hasta la frontera del Tarajal, donde se hizo efectiva su devolución a Marruecos después de que reconocieran su participación y optaran voluntariamente por regresar a su país.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado los incidentes y ha reclamado medidas para reforzar la protección de los efectivos desplegados en Ceuta.

La organización sostiene que este tipo de agresiones se están repitiendo desde el inicio de la crisis migratoria de finales de julio y reclama que los militares sean reconocidos como agentes de la autoridad y como profesión de riesgo.

En la playa del Trampolín continúan mientras tanto centenares de personas migrantes, muchas de ellas instaladas en tiendas de campaña y construcciones improvisadas, a la espera de acceder a los recursos de acogida.