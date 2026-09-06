Trump acusa a España de tener "cero control" sobre la frontera con Marruecos y critica la "triste" situación en Ceuta

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a criticar este domingo al Gobierno español por su gestión de la crisis migratoria en Ceuta, asegurando que España tiene "cero control" sobre su frontera con Marruecos.

"Es muy triste lo que está pasando en España, un país que no tiene ningún control sobre su frontera. ¡Vaya!", ha escrito el mandatario estadounidense en una publicación difundida a través de sus redes sociales.

Las declaraciones de Trump se producen pocos días después de que calificase a España de "país arruinado" y volviese a referirse a la crisis migratoria registrada en Ceuta. Durante los primeros días de la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, el presidente estadounidense atribuyó la situación a las "leyes débiles" y la "mala gestión" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Trump vuelve a cuestionar la gestión de la crisis de Ceuta

El mandatario estadounidense también aseguró entonces que las autoridades españolas "no sabían qué hacer" ante la llegada masiva de personas. En sus declaraciones hizo referencia a la interpretación de una sentencia del Tribunal Supremo español del pasado mes de julio, según la cual se impediría la devolución de migrantes que alcanzasen España a nado.

Esta cuestión ha sido precisamente señalada por el Gobierno español como uno de los bulos que habrían contribuido a promover el cruce masivo de migrantes desde Marruecos.

Trump ya había situado la situación migratoria española entre sus críticas recientes y ahora vuelve a poner el foco en la frontera con Marruecos, en plena polémica política en España sobre las circunstancias que rodearon la llegada masiva de personas a Ceuta.