Se derrumba la torre del Castillo de Escalona, un símbolo histórico en Toledo

Este sábado a la mañana se ha derrumbado en Escalona, Toledo, la torre Albarrana del castillo de la localidad, dejando unas impactantes imágenes en las que se ve cómo la torre colapsa sobre sí misma, provocando una gran humareda y haciendo que los visitantes que paseaban por los alrededores hayan salido corriendo del lugar.

Según informa el PP de la localidad, la torre del castillo se ha "venido abajo". No ha provocado heridos, pero “parte de la historia de nuestro pueblo ha desaparecido”, sentencian. Además, hacen un llamamiento para que la investigación aclare las causas del incidente.

El colapso ocurrió sobre las 10:30 horas en la entrada al castillo, donde estaban previstas visitas con “centenares de personas”, pero éstas aún no habían comenzado. Turistas grabaron el derrumbe, que mostró cómo la torre se desplomaba generando una intensa nube de polvo y caída de piedras que afectaron a algún vehículo estacionado cerca.

El alcalde expresó su consternación por la pérdida de parte de la historia del municipio y anunció que la zona ha sido acordonada. Todas las visitas programadas para este sábado y las próximas semanas han sido suspendidas mientras arquitectos y personal de la Dirección General de Patrimonio de la Junta de Castilla-La Mancha evaluarán los daños y auditarán el resto de la muralla para descartar riesgos adicionales.

Gutiérrez lamentó que la torre se derrumbara justo cuando se estaba avanzando en la licitación de obras de restauración de varias torres, incluyendo la afectada, y destacó que lo más importante es que no hubo víctimas.

El Castillo de Escalona, adquirido por el Ayuntamiento en octubre de 2024 y abierto al público en abril de 2025, es una de las fortificaciones medievales más importantes de Toledo, y su pérdida parcial supone un golpe para el patrimonio y la historia del municipio.