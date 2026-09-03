Desalojadas más de 600 personas de un hotel de Toledo por un incendio

Un total de 608 personas han sido desalojadas de un hotel de Toledo este jueves tras un incendio en un cuadro eléctrico, ya extinguido y que no ha dejado heridos.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112, los hechos han tenido lugar alrededor de las 1.30 horas de este jueves, cuando se ha desatado el fuego en un establecimiento ubicado en la calle Concilios.

Hasta el lugar han acudido bomberos de Toledo, que sobre las 4.15 horas ya habían extinguido las llamas y completado las labores de ventilación, lo que ha permitido que los desalojados hayan podido regresar a las habitaciones.

En el operativo también se han desplegado efectivos de la Policía Nacional, la Policía Local, Protección Civil, una UVI y una ambulancia de soporte vital básico como medida preventiva.