Desalojados Castromil y San Ciprián de Hermisende, en Zamora, por el fuego de La Tejera
GRAVEDAD EN AUMENTO
El incendio de La Tejera (Zamora) se agrava tras un cambio de viento y fuerza el desalojo de los vecinos de Castromil y San Ciprián, trasladados a Puebla de Sanabria
El incendio de La Tejera (Zamora) ha obligado a desalojar a los vecinos de Castromil y San Ciprián de Hermisende, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.
Los afectados se dirigen hacia Puebla de Sanabria, donde se habilitará un lugar para acogerlos. El incendio se ha originado esta madrugada y ha ido cogiendo gravedad.
Según la última información de la Junta, la entrada de un frente tormentoso ha virado los vientos y la cola del incendio se ha convertido en cabeza.
Hay una treintena de medios trabajando sobre el terreno, tanto aéreos como terrestres.
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