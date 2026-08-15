Desalojados Castromil y San Ciprián de Hermisende, en Zamora, por el fuego de La Tejera

Imagen del incendio de La Tejera, en Zamora.

El incendio de La Tejera (Zamora) ha obligado a desalojar a los vecinos de Castromil y San Ciprián de Hermisende, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Los afectados se dirigen hacia Puebla de Sanabria, donde se habilitará un lugar para acogerlos. El incendio se ha originado esta madrugada y ha ido cogiendo gravedad.

Según la última información de la Junta, la entrada de un frente tormentoso ha virado los vientos y la cola del incendio se ha convertido en cabeza.

Hay una treintena de medios trabajando sobre el terreno, tanto aéreos como terrestres.