Desarticulada una organización que explotaba sexualmente a mujeres captadas por redes sociales

Agentes de la Policía Nacional han liberado a 15 víctimas de explotación sexual, en su mayoría de origen asiático, en una operación contra una organización criminal que operaba en las Islas Baleares y Barcelona. En el dispositivo policial han sido detenidas 14 personas, doce en Baleares y dos en Barcelona, de las cuales siete han ingresado en prisión provisional. Además, se han practicado diez registros domiciliarios y se ha decretado la clausura de tres inmuebles utilizados como prostíbulos.

La investigación, iniciada el pasado mes de abril y desarrollada con la colaboración de la ONG Our Rescue, permitió desmantelar una red que presuntamente se lucraba con la explotación sexual de mujeres y con la venta de vigorizantes sexuales y sustancias estupefacientes, incrementando así sus beneficios económicos.

La actuación policial se vio reforzada cuando una de las víctimas logró huir del local donde permanecía recluida y acudió a dependencias policiales para pedir ayuda, denunciando haber sido sometida a agresiones físicas y sexuales mientras era obligada a ejercer la prostitución.

Captadas mediante falsas ofertas de trabajo

Según la investigación, la organización captaba a las víctimas a través de anuncios en redes sociales, ofreciéndoles supuestos empleos como masajistas terapéuticas, cocineras o cuidadoras, con salarios de alrededor de 2.000 euros mensuales. Algunas mujeres ya se encontraban en la península, mientras que otras viajaron desde China hasta España tras aceptar estas falsas ofertas laborales.

La red asumía los gastos del traslado, generando una deuda económica que las mujeres debían saldar ejerciendo la prostitución. Una vez en Palma, eran trasladadas a los prostíbulos, donde se les imponía un régimen de esclavitud, obligándolas a estar disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana, bajo un estricto control y vigilancia.

Además, las víctimas eran forzadas a realizar servicios sexuales a domicilio, en ocasiones incluso sin preservativo, circunstancia por la que la organización cobraba un mayor importe a los clientes.

La trama también ofrecía a las mujeres la posibilidad de regularizar su situación administrativa en España mediante matrimonios fraudulentos, a cambio de elevadas sumas de dinero. Posteriormente, la organización utilizaba sus identidades para contratar suministros, abrir cuentas bancarias o adquirir líneas telefónicas, con el objetivo de ocultar la identidad de los verdaderos responsables del negocio.

La Policía Nacional ha constatado que en uno de los prostíbulos investigados los beneficios obtenidos alcanzaron los 1,2 millones de euros, lo que pone de manifiesto el elevado lucro generado por la explotación de las víctimas.

Durante los registros, los agentes intervinieron cinco vehículos de alta gama, 190.000 euros en efectivo, armas como pistolas táser y de aire comprimido, además de cuchillos, katanas, nunchakus y otras armas, así como joyas, relojes, teléfonos móviles, artículos de lujo y abundante documentación relacionada con la actividad delictiva.