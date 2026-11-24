El decreto garantiza la continuidad de los descuentos en trenes, autobuses, metro y transporte autonómico, mantiene el Abono Único de 60 euros al mes y contempla una inversión estatal de 1.213 millones de euros.

El Gobierno mantendrá durante todo 2027 las bonificaciones al transporte público, después de aprobar este martes un real decreto-ley que prorroga las ayudas vigentes durante este año. La medida garantiza la continuidad de los descuentos en trenes, autobuses y otros servicios de transporte, así como del Abono Único, con una aportación estatal de 1.213 millones de euros.

La decisión llega después de varios días de incertidumbre y de la presión de los socios parlamentarios del Ejecutivo y de asociaciones de usuarios, que reclamaban mantener las ayudas para evitar que desapareciesen el próximo 31 de diciembre.

La prórroga conserva, en líneas generales, las condiciones actuales, aunque introduce la posibilidad de que el Gobierno reduzca su aportación a determinados descuentos a partir de julio de 2027 si así lo aconseja la evaluación de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Qué descuentos se mantienen en el transporte público en 2027

En los servicios de Cercanías y Rodalies continuará el abono mensual de 20 euros, mientras que los jóvenes podrán adquirirlo por 10 euros. Los menores de 14 años mantendrán la gratuidad.

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En los trenes de Media Distancia seguirá aplicándose una bonificación del 40%, con un descuento adicional del 50% para los jóvenes. También se mantendrá una reducción del 50% en los servicios Avant incluidos en las obligaciones de servicio público.

En los autobuses de competencia estatal, las condiciones serán las mismas que durante 2026: los abonos infantiles seguirán siendo gratuitos, los títulos de diez viajes tendrán un descuento del 40%, los abonos mensuales del 50% y los títulos jóvenes del 70%.

El Abono Único seguirá costando 60 euros al mes

El real decreto-ley también garantiza la continuidad del Abono Único, que permite viajar durante 30 días en distintos servicios de transporte público con una tarifa plana.

Su precio se mantiene en 60 euros mensuales para el público general y 30 euros para los jóvenes. El título permite utilizar Cercanías y Rodalies, autobuses de competencia estatal, trenes de Media Distancia y determinados servicios Avant incluidos en las obligaciones de servicio público.

Las ayudas para autobuses, metro y transporte autonómico

El Ejecutivo continuará financiando a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos para que puedan mantener las bonificaciones en los servicios de su competencia.

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En estos transportes se conserva la gratuidad infantil, el descuento del 50% para los títulos multiviaje de jóvenes y una bonificación estatal del 20% para el resto de abonos y títulos multiviaje.

La aportación prevista asciende a 470 millones de euros para las comunidades autónomas y 240 millones para las entidades locales.

No obstante, el decreto contempla que el Consejo de Ministros pueda reducir hasta 10 puntos la parte estatal de ese descuento general durante el segundo semestre de 2027. Para ello, deberá tener en cuenta una evaluación de la AIReF sobre el impacto de las ayudas y otros factores, como el crédito disponible y la adhesión al Abono Único.

Canarias, Baleares, Asturias y Cantabria mantienen la gratuidad

La prórroga también incluye condiciones específicas para determinados territorios. En Canarias y Baleares se mantendrá la gratuidad del transporte público terrestre en abonos y títulos multiviaje durante todo 2027.

Para financiar estas medidas, el Gobierno prevé destinar 120 millones de euros a Canarias y 63 millones a Baleares.

En Asturias y Cantabria continuará la gratuidad para los usuarios recurrentes del transporte ferroviario hasta la llegada de los nuevos trenes de ancho métrico. La medida cuenta con una previsión de 5,6 millones de euros para Asturias y 3,1 millones para Cantabria.

Más ayudas para el transporte y renovación de la flota mercante

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también una ampliación de 721 millones de euros en las ayudas al transporte para residentes no peninsulares. De esta cantidad, 589 millones se destinarán al transporte aéreo, 91 millones al marítimo y 40 millones al transporte extrapeninsular de mercancías.

Además, el real decreto-ley contempla avales del Estado de hasta 1.000 millones de euros, que podrán concederse hasta 2029 para construir, adquirir o transformar buques y avanzar en la descarbonización de la flota mercante.

Con esta decisión, el Gobierno garantiza la continuidad de las bonificaciones al transporte público durante 2027 y evita que los usuarios pierdan los descuentos que llevan aplicándose desde 2022.