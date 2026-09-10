Los autobuses urbanos de Ourense serán gratis del 16 al 22 de septiembre

El uso de los autobuses urbanos de Ourense serán gratis entre el próximo miércoles 16 y el martes 22 de septiembre. La iniciativa coincide con la celebración de la Semana Europea de la Movilidad, una campaña anual encaminada a concienciar sobre los efectos del uso intensivo del vehículo privado en las ciudades y a fomentar alternativas como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie.

En esta edición de 2026, la cita internacional se desarrolla bajo el lema "Movilidad para todas las personas". El objetivo central de la campaña es reivindicar un modelo de transporte accesible, sostenible y eficiente para el conjunto de la ciudadanía, sin discriminación por nivel de ingresos, edad, género o capacidades físicas.

Durante esta semana de billete a cero euros, se busca facilitar el cambio de hábitos en los desplazamientos cotidianos por la ciudad para reducir las emisiones y descongestionar el tráfico en el casco urbano.