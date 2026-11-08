Desgravar los cuidados a dependientes y cotizar por quienes dejen su empleo: el plan social para el 29N de Feijóo

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, plantea en su programa electoral de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre que la atención a un familiar desgrave en los tributos. La iniciativa estrella contempla deducir el 40% del coste derivado de la atención profesional a un mayor dependiente y garantizar que el Estado asuma la cotización a la Seguridad Social de aquellas personas que abandonen su empleo o reduzcan su jornada laboral para asumir las tareas de cuidados.

La medida forma parte del programa coordinado por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra, que el dirigente popular presentará formalmente este martes en Madrid. Con este plan, Feijóo asume el compromiso de renovar el Estado del Bienestar y articular un Pacto de Estado por la Dependencia que garantice una financiación plurianual y estable en coordinación con las comunidades autónomas, haciendo efectiva además la aportación estatal del 50% del coste público del sistema asistencial.

"Las familias se deducirán el 40% de lo que paguen por la atención profesional de un mayor dependiente, y el Estado cotizará por quien deje de trabajar o reduzca su jornada para cuidar a un familiar dependiente, cobre o no la prestación por cuidados en el entorno familiar", detalla el documento del PP, que subraya su propósito de que los recursos públicos "lleguen a tiempo".

La propuesta recoge los principios fijados en la ponencia política del Congreso Nacional de 2025, en el que Feijóo revalidó el liderazgo de la formación. En dicho marco, los populares abogaron por transformar el modelo para asegurar la calidad de la asistencia en el hogar y aportar mayor reconocimiento al trabajo no remunerado, remarcando que ninguna persona debe verse obligada a sacrificar su trayectoria laboral por la falta de ayudas públicas en el entorno familiar.