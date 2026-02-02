Detenida la dueña de una guardería en Algemesí por golpear, vejar y encerrar a los niños

Agentes de Policía han detenido a una mujer, propietaria de una guardería de Algemesí (Valencia), por presunto maltrato a menores, según han confirmado la Jefatura Superior de Policía. Al parecer, la dueña del centro supuestamente zarandeaba, vejaba, golpeaba y encerraba en habitaciones contiguas sin vigilancia a los menores, de entre nueve meses y tres años, que tenía a su cargo en su guardería infantil.

De acuerdo con la Jefatura, agentes del grupo UFAM de la Comisaría Local de Policía Nacional Alzira-Algemesí llevaron a cabo la detención de la dueña de la guardería, de 55 años, a la que consideran presunta autora de los delitos de malos tratos habituales y trato degradante.

La detención tuvo lugar el pasado viernes por la tarde y fue puesta a disposición judicial en el mismo día. Según ha adelantado À Punt, el arresto de la mujer se produjo a raíz de varias denuncias del personal del centro, que alertó de los posibles malos tratos. El centro infantil permanece cerrado.

Libertad con medidas

El titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alzira, en funciones de guardia, recibió el pasado viernes a la detenida y acordó su libertad provisional con una serie de medidas cautelares como la prohibición de aproximación y de comunicación por cualquier medio con los menores matriculados y acudir al centro mientras se tramita la causa judicial.

Además, le prohíbe desempeñar cualquier actividad laboral, retribuida o no, que esté relacionada con menores, en ese tiempo. La detenida está investigada en un procedimiento abierto inicialmente por delitos de maltrato habitual a menores de edad y un delito continuado de vejaciones injustas a menores, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

El magistrado ha ordenado que se libre oficio a la Policía Nacional y a la Local para que dispongan lo necesario en aras a hacer efectiva la protección policial y ha encargado a la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional que le remita los datos de identificación completos de los menores protegidos por la resolución judicial y de sus progenitores.

Por su parte, el Ayuntamiento de Algemesí, en relación con el cierre cautelar de la escuela infantil, de titularidad privada, ho ha ofrecido ninguna información adicional, al tratarse "de un caso judicializado donde debe prevalecer, de forma especial, la protección de los menores".

No obstante, desde el consistorio han señalado que, desde primera hora de la mañana, están colaborando con la Conselleria de Educación Cultura y Universidades para, una vez filiadas las familias afectadas por el cierre, "ofrecer alternativas rápidas y urgentes que puedan garantizar su escolarización en otros centros, priorizando, en todo momento, el bienestar de los menores afectados y la tranquilidad de sus familias".

Asimismo, desde el departamento dirigido por Carme Ortí también han indicado que la Dirección Territorial de Educación, a través de la inspección educativa, está en coordinación con el Ayuntamiento "para asegurar el servicio educativo y dar respuesta a las familias".