Detenidas dos personas por el asesinato machista de una mujer en Huesca

Dos personas fueron detenidas este lunes como presuntos autores del asesinato machista de una mujer en Huesca. La pareja de 63 años de la víctima y otra persona fueron arrestados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil el pasado viernes 13 de marzo.

La víctima de 53 años desapareció el pasado 17 de enero en el Alto de Aragón y días después el cuerpo fue encontrado en Colungo. En un primer momento se pensó en un suicidio. Tras las investigación se determinó que había sido un crimen machista.

Con esta ya son 13 las mujeres que perdieron la vida en un crimen machista en 2026. La última víctima al igual la de Cantabría de este domingo no había puesto una denuncia previa contra su agresor.

Convocado un comité de crisis

Los dos crímenes machistas de marzo han provocado que se convoque un comité de crisis por parte del Ministerio de Igualdad. Se va a celebrar este martes 17 de marzo.

De acuerdo con información del Ministerio, el 61,5% de las víctimas de violencia de género en este año no habían denunciado a su agresor.

Por comunidades, hasta la fecha, Andalucía cuenta este año con el mayor número de asesinatos machistas, con tres. Le sigue la Comunidad Valenciana, con dos. Mientras, Aragón, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y Navarra tienen uno cada uno.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.