Detenidas tres personas por secuestrar y agredir a un joven en Zaragoza por una deuda

Dos de los detenidos por el secuestro de un joven esta semana en Ejea de los Caballeros.

La Guardia Civil ha detenido a tres personas acusadas de secuestrar y agredir brutalmente a un joven de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en un suceso presuntamente motivado por una deuda económica impagada.

Según la investigación, los sospechosos interceptaron al joven en un bar de Ejea de los Caballeros y lo obligaron a abandonar el local tras golpearlo y empujarlo. Cuando la víctima intentó huir, fue alcanzada e introducida a la fuerza en un vehículo que abandonó la zona. Varios testigos alertaron a los agentes al ver cómo el joven era metido en el coche contra su voluntad, lo que permitió activar de inmediato un dispositivo de búsqueda.

Tres horas después, los agentes localizaron el vehículo en una zona boscosa, donde encontraron al joven con diversas lesiones provocadas por los golpes. En el lugar fueron detenidos tres sospechosos, mientras que la víctima fue trasladada a un centro sanitario para recibir atención médica.

Durante el cautiverio, los captores habrían sometido al joven a golpes continuos y descargas eléctricas con una pistola táser para obligarlo a pagar la deuda. Además, utilizaron su teléfono móvil para contactar con personas de su entorno haciéndose pasar por él y solicitando dinero bajo amenazas de muerte.

En el registro del vehículo utilizado en el secuestro, los agentes hallaron un táser prohibido, una llave de pugilato, alicates y una botella de disolvente. Posteriormente, en el domicilio de uno de los detenidos se incautaron speed, cocaína, marihuana, hachís y resina de hachís, además de material para distribuir droga, 2.000 euros en efectivo, un machete de gran tamaño, una bayoneta y una pistola de perdigones metálicos.

Los arrestados se enfrentan a delitos de secuestro, lesiones, tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas. La operación fue desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de Ejea de los Caballeros, con la colaboración del equipo de Tarazona.