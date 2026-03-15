Un joven es atropellado en Boiro y el conductor se da a la fuga

Un joven menor de edad resulta herido tras ser atropellado por un turismo en un paso de peatones del casco urbano de Boiro, según confirman testigos. El conductor del vehículo, que no se detuvo tras el accidente, permanece en busca por la Policía Local.

El suceso ocurrió alrededor de las 23:20 horas del sábado en la Rúa Principal, frente a la Praza de Galicia y el consistorio, por donde circula la carretera comarcal AC-305. Varias personas que presenciaron el accidente alertaron al 112 Galicia, señalando que el joven podría estar inconsciente tras salir despedido y golpearse contra una señal de tráfico.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Policía Local de Boiro y miembros del servicio municipal de Protección Civil. El joven fue trasladado inicialmente al Hospital do Barbanza, donde permaneció ingresado durante la noche, y posteriormente derivado al Clínico de Santiago para recibir atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.

Poco después del accidente, un particular informó al 112 sobre la presencia de un turismo con el parabrisas dañado cerca del cementerio de Vista Alegre, lo que permitió a la Policía Local iniciar la investigación para localizar al vehículo implicado. Los agentes recaban testimonios de testigos y analizan la relación del coche con el atropello mientras continúan con las diligencias.

La comunidad local y los servicios de emergencia insisten en la importancia de respetar las normas de tráfico y extremar la precaución en zonas peatonales, especialmente cerca de pasos y áreas concurridas como el centro de Boiro.