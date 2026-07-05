EDITORIAL
Las incidencias del AVE gallego

Detenido un hombre por perseguir con un machete de medio metro a su expareja en Palma de Mallorca

VIOLENCIA DE GÉNERO

El hombre fue detenido por la Policía Nacional tras recibir un aviso de que se encontraba maltratando a su expareja en plena calle. Un testigo separó al agresor de la víctima antes de que la situación escalara

Machete incautado al detenido de amenzar y perseguir a su expareja en Palma de Mallorca.
Machete incautado al detenido de amenzar y perseguir a su expareja en Palma de Mallorca. | Europa Press / Policía Nacional

La Policía Nacional ha detenido en Palma a un hombre que llevaba amenazando de muerte a su expareja durante meses y que la persiguió por la calle con un machete de medio metro.

Según ha informado el cuerpo en un comunicado, el pasado viernes agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional fueron alertados por el 091 de que un varón, que portaba un machete, estaba maltratando a su expareja en plena calle, en el barrio de Son Gotleu.

Al llegar la patrulla, vio que había un hombre que, nervioso, huía al percatarse de la presencia policial. Rápidamente, los agentes se apearon del vehículo y lo retuvieron.

Posteriormente, otra patrulla fue a hablar con la víctima, que explicó que hacía unos meses que habían finalizado la relación, pero que, desde entonces, cada vez que se encontraban por la calle, el ahora detenido le insultaba y la amenazaba de muerte si le denunciaba. "Como me denuncies, te mato", le habría dicho, según el relato de los agentes.

Sin embargo, en el día de los hechos, el agresor, al volver a verla por la calle, le insultó y le golpeó con una rama en la cara.

Posteriormente, al tratar de huir la mujer, el presunto autor le lanzó un cuchillo y le persiguió con un machete de medio metro aproximadamente. Un testigo tuvo que separar al hombre para evitar que la situación fuera a mayores.

Al llegar los policías nacionales, el varón lanzó el arma blanca bajo un camión, por eso no la portaba encima en el momento que le retuvieron. Tras la explicación de la mujer, los agentes localizaron el machete bajo el vehículo, como había narrado la víctima.

Por todo ello, el hombre fue detenido por ser el presunto autor de un delito de malos tratos.

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