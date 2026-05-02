Detenido un hombre como presunto autor del homicidio de una mujer en Barcelona

Los Mossos d`Esquadra detuvieron a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de una mujer la mañana de este sábado en Esplugues de Llobregat (Barcelona), informaron los Mossos en un comunicado.

El 112 recibió el aviso cerca de las 11.00 horas en el que se advertía que un hombre había herido a una mujer y había huido del lugar de los hechos, al cual se desplazaron dotaciones de Mossos y del Sistema d`Emergències Mèdiques (SEM) que no pudieron salvarle la vida a la víctima.

El presunto autor fue localizado posteriormente y detenido, mientras que la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos se ha hecho cargo de la investigación, que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

De confirmarse este crimen machista sería la décimo octava víctima de violencia de género en lo que va de año.

A la Primera señal de malos tratos, llama, 016. No esperes a que la violencia de género deje esta señal", presenta el servicio telefónico 016, de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.

El 016 es el número telefónico de información, asesoramiento jurídico y de atención psicosocial inmediata a todas las formas de violencia de género

Es gratuito, confidencial, está disponible 24 horas y no deja rastro en la factura (aunque sí puede quedar constancia en el registro de llamadas del teléfono, de donde se puede borrar)

Está destinado a mujeres víctimas de violencia de género u otros tipos de violencia sexual y a las personas de su entorno que quieran informarse.