Detenido un hombre como presunto autor de la muerte de su mujer en El Puerto de Santa María, Cádiz

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor de la muerte de su mujer en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, un suceso que tuvo lugar en la tarde de este viernes 27 de febrero por el que se mantienen abiertas todas las hipótesis, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación.

Los hechos tuvieron lugar en la calle Sucre, en la zona de Los Romanos de esta localidad gaditana. El servicio unificado de Emergencias 112 confirma que recibió un aviso sobre las 13.30 horas de este jueves en esta calle y el fallecimiento de una mujer por la que no pudieron hacer nada los servicios sanitarios desplazados.

La investigación sigue abierta sin descartar ninguna hipótesis y está pendiente del resultado de la autopsia al cadáver de la mujer. De confirmarse el crimen como un caso de violencia de género sería la segunda víctima en la provincia de Cádiz en lo que va de 2026, tras la muerte de una mujer de 58 años en su domicilio de Olvera a manos de su marido el pasado 11 de enero.